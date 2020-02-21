Один за всех: Михаил Присяжнюк рассказал о первых достижениях ток-шоу

На СТБ состоялась премьера нового сезона остросоциального ток-шоу «Один за всех».

В первом выпуске Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов помогали 11-летней Софийке найти спасение от отца-тирана. Чтобы защитить школьницу, в проект впервые обратились представители социальной службы по делам детей.

Команда «Один за всех» провела собственное расследование, а также отправилась к маленькой героине после съемок, чтобы убедиться, что жизни девочки ничего не угрожает. О результатах рассказал ведущий проекта – Михаил Присяжнюк.

11-летнюю Софийку неоднократно били, заставляли голодать и, более того, зарабатывать себе на жизнь! На такую судьбу ее обрекли самые близкие люди – родители. Мать лишили родительских прав несколько лет назад, отец же «воспитывал» дочь, пока ее не отправили в центр опеки.

Михаил Присяжнюк на съемках «Один за всех» / пресс-служба канала СТБ

Тем не менее, мужчине удалось через суд вернуть ребенка домой. За ее жизнь опасались и социальные службы, и знакомые семьи. В последней надежде на помощь они обратились к команде «Один за всех». И проекту удалось помочь!

Впервые за помощью в проект обратились представители службы по делам детей! Обычно это мы напоминаем им о том, что их главная функция – защита прав ребенка. Нам вместе удалось оказать необходимую помощь – защитить девочку от беспринципного лжеца, который выдавал себя за любящего папу. Сейчас Софийка чувствует себя прекрасно. Мы проделали 16 часов дороги, чтобы в этом убедиться. И это того стоило! – комментирует Михаил. – Она живет в социально-реабилитационном центре опеки детей. Софийка в приятных условиях, в обществе, где ее любят, среди деток и в окружении прекрасных людей. Уверен, самое важное – это здоровье и безопасность малышей! Мы можем до потери сознания спорить о том, хороший этот папа или же просто весь мир против него! У каждого будет своё мнение на этот счет. Истина же в том, что от хорошего папы ребёнок не сбегает в приют.

Смотрите премьерные выпуски ток-шоу «Один за всех» по воскресеньям, в 20:00 на СТБ и нашем сайта TV.UA!

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