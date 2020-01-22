Ведущий ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк впервые показал подросшую красавицу-дочь

22 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
Ведущий ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк впервые показал подросшую красавицу-дочь
Телеведущий Михаил Присяжнюк
пресс-служба канала СТБ

Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ Михаил Присяжнюк поделился трогательным снимком с дочерью – 5-летней Машей.

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Телеведущий Михаил Присяжнюк с супругой Валерией воспитывают двоих детей – сына Ваню и дочь Машеньку. Публикация с девочкой вызвала особый интерес среди подписчиков, ведь фото с младшим ребенком адвоката в открытом доступе появляются не так часто.  

Михаил Присяжнюк с дочерью Машей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk
Совместные фото с девочкой – особая радость для поклонников звездной пары. Снимок, на котором дочь нежно обнимает папу, вызвал множество позитивных откликов и комментариев.   

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Телеведущий признается, что вместе с супругой продолжает учиться и развиваться в вопросе воспитания детей. Так, Маша и Ваня знают, что стоит всегда говорить правду, защищать и уважать друг друга, а также прикладывать усилия для позитивного результата! 
Михаил Присяжнюк со всей своей большой семьей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk

Напомним,

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