Ведущий ток-шоу «Один за всех» Михаил Присяжнюк впервые показал подросшую красавицу-дочь
22 января 2020 08:00
Телеведущий Михаил Присяжнюк
пресс-служба канала СТБ
Ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ Михаил Присяжнюк поделился трогательным снимком с дочерью – 5-летней Машей.
Михаил Присяжнюк с супругой Валерией воспитывают двоих детей – сына Ваню и дочь Машеньку. Публикация с девочкой вызвала особый интерес среди подписчиков, ведь фото с младшим ребенком адвоката в открытом доступе появляются не так часто.Совместные фото с девочкой – особая радость для поклонников звездной пары. Снимок, на котором дочь нежно обнимает папу, вызвал множество позитивных откликов и комментариев.
Михаил Присяжнюк с дочерью Машей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk
Михаил Присяжнюк со всей своей большой семьей / instagram.com/mikhailprisiazhniuk
Напомним,