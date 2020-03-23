Десерт тирамису от Леси Никитюк (рецепт)

23 марта 2020 16:30 Юлия Крутиева
Десерт тирамису от Леси Никитюк (рецепт)
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Пандемия коронавируса раскрыла многих людей с новой стороны — теперь даже заядлые экстраверты вынуждены сидеть дома, соблюдать карантин и искать себе занятие по душе.

Читайте такжеКонфеты из гречки от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Касается это и неутомимой ведущей Нового канала Леси Никитюк, которая привыкла проводить время если не на съемках, то в путешествиях. Леди Ле отправилась к родителям в Хмельницкий и развлекается там, как может – помогает племяннице с изучением английского языка и готовит вкуснятину.

К примеру, на днях Леся вместе с кумой приготовила итальянский десерт тирамису и с удовольствием поделилась с нами своим фирменным рецептом.

Тирамису – это очень вкусный, хоть и жирный, рецепт, – говорит ведущая Нового канала. – Сейчас я вам расскажу, как всего за 350 грн приготовить порцию на десятерых человек!

Ингредиенты

  • 300 г жирных сливок
  • 250 г сыра маскарпоне
  • 120 г сахара
  • 5 яиц
  • 1 упаковка печенья савоярди
  • 1-2 ст. ложки какао-порошка
  • чашечка эспрессо

Способ приготовления

1. Сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться. Он пригодится нам немного позже.

2. Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и взбейте миксером на высокой скорости.

Читайте такжеПальчики оближешь! Блины с апельсиновой карамелью от Лизы Глинской (рецепт)
3. Разомните маскарпоне и взбейте вместе со сливками при помощи миксера (на низкой скорости).

4. Смешайте полученную массу и взбитые желтки.

5. Печенье макайте в охлажденный эспрессо и выкладывайте слоями в подходящую форму – слой печенья, слой крема.

6. Поставьте в холодильник на несколько часов.

7. Когда тирамису хорошенько пропитается, посыпьте его какао-порошком и украсьте ягодами. Приятного аппетита и нескучного карантина!

Напомним,

Облако тегов

рецепты рецепты звезд Леся Никитюк простые рецепты десерт тирамису

Материалы по теме

Очень вкусно! Гречка с карри и курицей (рецепт)
Еда и рецепты

Очень вкусно! Гречка с карри и курицей (рецепт)
Виктор Бронюк поделился необычным рецептом закуски из моцареллы
Еда и рецепты

Виктор Бронюк поделился необычным рецептом закуски из моцареллыЭксклюзив
Леся Никитюк на карантине моет полы и готовит на всю семью: Сколько денег я сэкономила
Новости

Леся Никитюк на карантине моет полы и готовит на всю семью: Сколько денег я сэкономила
Я готова на ЭКО-оплодотворение: Злата Огневич о беременности и отношениях с мужчинами
Новости

Я готова на ЭКО-оплодотворение: Злата Огневич о беременности и отношениях с мужчинами

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK