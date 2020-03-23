Десерт тирамису от Леси Никитюк (рецепт)
Пандемия коронавируса раскрыла многих людей с новой стороны — теперь даже заядлые экстраверты вынуждены сидеть дома, соблюдать карантин и искать себе занятие по душе.
К примеру, на днях Леся вместе с кумой приготовила итальянский десерт тирамису и с удовольствием поделилась с нами своим фирменным рецептом.
Тирамису – это очень вкусный, хоть и жирный, рецепт, – говорит ведущая Нового канала. – Сейчас я вам расскажу, как всего за 350 грн приготовить порцию на десятерых человек!
Ингредиенты
- 300 г жирных сливок
- 250 г сыра маскарпоне
- 120 г сахара
- 5 яиц
- 1 упаковка печенья савоярди
- 1-2 ст. ложки какао-порошка
- чашечка эспрессо
Способ приготовления
1. Сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться. Он пригодится нам немного позже.
2. Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и взбейте миксером на высокой скорости.
4. Смешайте полученную массу и взбитые желтки.
5. Печенье макайте в охлажденный эспрессо и выкладывайте слоями в подходящую форму – слой печенья, слой крема.
6. Поставьте в холодильник на несколько часов.
7. Когда тирамису хорошенько пропитается, посыпьте его какао-порошком и украсьте ягодами. Приятного аппетита и нескучного карантина!
Напомним,