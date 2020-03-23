Десерт тирамису от Леси Никитюк (рецепт)

Пандемия коронавируса раскрыла многих людей с новой стороны — теперь даже заядлые экстраверты вынуждены сидеть дома, соблюдать карантин и искать себе занятие по душе.

Касается это и неутомимой ведущей Нового канала Леси Никитюк , которая привыкла проводить время если не на съемках, то в путешествиях. Леди Ле отправилась к родителям в Хмельницкий и развлекается там, как может – помогает племяннице с изучением английского языка и готовит вкуснятину.

К примеру, на днях Леся вместе с кумой приготовила итальянский десерт тирамису и с удовольствием поделилась с нами своим фирменным рецептом.

Тирамису – это очень вкусный, хоть и жирный, рецепт, – говорит ведущая Нового канала. – Сейчас я вам расскажу, как всего за 350 грн приготовить порцию на десятерых человек!

Ингредиенты

300 г жирных сливок

250 г сыра маскарпоне

120 г сахара

5 яиц

1 упаковка печенья савоярди

1-2 ст. ложки какао-порошка

чашечка эспрессо

Способ приготовления

1. Сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться. Он пригодится нам немного позже.

2. Отделите желтки от белков. К желткам добавьте сахар и взбейте миксером на высокой скорости.

3. Разомните маскарпоне и взбейте вместе со сливками при помощи миксера (на низкой скорости).

4. Смешайте полученную массу и взбитые желтки.

5. Печенье макайте в охлажденный эспрессо и выкладывайте слоями в подходящую форму – слой печенья, слой крема.

6. Поставьте в холодильник на несколько часов.

7. Когда тирамису хорошенько пропитается, посыпьте его какао-порошком и украсьте ягодами. Приятного аппетита и нескучного карантина!

Напомним,