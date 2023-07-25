Сластьони – старовинний український десерт по-новому від Алекса Якутова
25 июля 2023 20:20
Сластьони – старовинний український десерт по-новому від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу
Шеф Нового каналу Алекс Якутов пропонує приготувати традиційну солодку страву з манної каші – сластьони.
Алекс Якутов пропонує зробити цей десерт по-новому.
В одній із книг Івана Котляревського я помітив старовинну українську страву – сластьони. Але можна приготувати їх за оновленим рецептом. Раджу скуштувати! – ділиться Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 150 г
- родзинки – 40 г
- молоко – 500 мл
- манка – 100 г
- лимонна цедра – 20 г
- ванільний екстракт – 1 ч. л.
- цукор – 1 ст. л. (для каші)
- яйце – 1 шт.
- сіль – дрібка
- цукрова пудра або варення – за смаком
Спосіб приготування:
- Спочатку потрібно зварити манну кашу на молоці з додаванням цукру.
- Коли каша загусне, розділіть її на рівні частини, як тісто на пиріжки. Важливо: потрібно робити це, поки манна каша ще тепла.
- Для начинки змішайте сир, родзинки та лимонну цедру.
- Візьміть шматочок тіста з манки, вкладіть начинку всередину та сформуйте кульку. І так, поки не закінчаться інгредієнти.
- Збийте яйце з сіллю. Умочіть кульки в цю суміш.
- Влийте олію в розігріту сковорідку. Зменшіть вогонь до середнього. Викладіть кульки та смажте, поки вони не стануть золотавими.
- Викладіть готові сластьони на тарілку. Подавайте з цукровою пудрою або варенням. Смачного!