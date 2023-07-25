Сластьони – старовинний український десерт по-новому від Алекса Якутова

25 июля 2023 20:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Сластьони – старовинний український десерт по-новому від Алекса Якутова
Сластьони – старовинний український десерт по-новому від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Шеф Нового каналу Алекс Якутов пропонує приготувати традиційну солодку страву з манної каші – сластьони.

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Одним із найдавніших десертів української кухні вважають сластьони. Це смажені кульки з тіста у киплячій олії. Ще в XIX столітті український письменник Іван Котляревський називав їх сластьонами у своїх творах. Однак Шеф, експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов пропонує зробити цей десерт по-новому.

В одній із книг Івана Котляревського я помітив старовинну українську страву – сластьони. Але можна приготувати їх за оновленим рецептом. Раджу скуштувати! – ділиться Алекс Якутов.

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний – 150 г
  • родзинки – 40 г
  • молоко – 500 мл
  • манка – 100 г
  • лимонна цедра – 20 г
  • ванільний екстракт – 1 ч. л.
  • цукор – 1 ст. л. (для каші)
  • яйце – 1 шт.
  • сіль – дрібка
  • цукрова пудра або варення – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Спочатку потрібно зварити манну кашу на молоці з додаванням цукру.
  2. Коли каша загусне, розділіть її на рівні частини, як тісто на пиріжки. Важливо: потрібно робити це, поки манна каша ще тепла.
  3. Для начинки змішайте сир, родзинки та лимонну цедру.
  4. Візьміть шматочок тіста з манки, вкладіть начинку всередину та сформуйте кульку. І так, поки не закінчаться інгредієнти.
  5. Збийте яйце з сіллю. Умочіть кульки в цю суміш.
  6. Влийте олію в розігріту сковорідку. Зменшіть вогонь до середнього. Викладіть кульки та смажте, поки вони не стануть золотавими.
  7. Викладіть готові сластьони на тарілку. Подавайте з цукровою пудрою або варенням. Смачного!
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