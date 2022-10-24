Пиріг із сала та житнього хліба за рецептом Алекса Якутова

24 октября 2022 09:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пиріг із сала та житнього хліба за рецептом Алекса Якутова
Пиріг із сала та житнього хліба за рецептом Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Яку смачну закуску приготувати вдома? Пропонуємо зробити пиріг із сала та житнього хліба за рецептом Алекса Якутова.

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У другому випуску реаліті «На ножах» Шеф Алекс Якутов візьметься за перезапуск ресторану української кухні в Білій Церкві Borshch&Varenyky. Новий інтер'єр, нове меню – мала частина трансформацій, які відбулися із закладом. Чи зможе Алекс допомогти українській кухні заграти новими барвами у Білій Церкві – дізнаєтеся вже сьогодні. А щоб відчути весь смак реаліті – пропонуємо зробити пиріг із сала та житнього хліба за рецептом, який Алекс Якутов розробив спеціально для Borshch&Varenyky.

Інгредієнти:

  • Сало – 400 г
  • Хліб житній – 1 буханець
  • Часник – за смаком
  • Кріп – 20 г
  • Петрушка – 20 г
  • Солоні огірки корнішони – 10 шт.

Спосіб приготування:

  1. Свіже сало пропустіть через м'ясорубку. Воно має бути з тонкою шкіркою, щоб консистенція вийшла однорідною, без грудочок.
  2. Візьміть часник за смаком. Хтось любить, щоб страви були гострішими, хтось – м'якшими. Очистіть зубчики й видавіть у сало.
  3. Кріп та петрушку помийте, просушіть і дрібно нарубайте ножем. Відправте до сала.
  4. Все добре перемішайте, щоб вийшла помазанка.
  5. Житній хліб наріжте на тонкі скибки, як коржі до пирога.
  6. Перший «корж» змастіть зверху салом. Накрийте хлібним слайсом. Його теж зверху змастіть салом. І так до останнього коржа. Зверху пиріг змащувати не потрібно.
  7. Дайте настоятися 30 хвилин, щоб хліб просочився і пом'якшав. Нарізайте та насолоджуйтесь. Добре смакує з солоними огірками корнішонами, які ви як прикрасу можете покласти зверху. Смачного!
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