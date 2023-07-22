Легко і за 15 хвилин: три варіанти поживних сніданків для дітей від Алекса Якутова
22 июля 2023 12:56
Легко і за 15 хвилин: три варіанти поживних сніданків для дітей від Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу
Який швидкий сніданок приготувати дитині? Рецепти, які точно смакуватимуть вашим дітям! Алекс Якутов поділився рецептами страв, які точно полюблять ваші малюки.
Алекс Якутов. Він поділився кулінарними шедеврами, які можна швидко приготувати на сніданок для дітей.
Фірмові ліниві вареники
Інгредієнти:
- сир кисломолочний 9% жиру – 300 г
- яйце – 1 шт.
- пшеничне борошно – 2 ст. л.
- цукор – 1 ст. л.
- вершки 15% жиру – 200 г
- рослинна олія – 1 ст. л.
- вершкове масло – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Спочатку перетріть сир через сито. Змішайте всі інгредієнти. Якщо взяли сир не 9% жиру, то можна додати ще кілька столових ложок борошна.
- Після цього розкачайте сиркову масу і зробіть з неї маленькі кульки діаметром 3-4 сантиметри. Якщо хочете, можете зліпити крупніші кульки – діаметром 5 сантиметрів.
- Поставте сковорідку на середній вогонь. Влийте туди рослинну олію та покладіть вершкове масло в пропорції 50 на 50. Наприклад, якщо взяли 1 ч. л. рослинної олії, то додайте ще 1 ч. л. вершкового масла.
- Викладіть сиркові кульки в сковорідку. Після того, як вони підрум’янилися, посипте кульки ще однією столовою ложкою цукру. Обсмажте разом із цукром кілька хвилин.
- Додайте вершки та прокип’ятіть 5 хвилин: це потрібно, щоб вершки уварилися.
- Готово! Можете викладати ліниві вареники в глибоку тарілку і пригощати ними дітей. За бажанням, посипте страву свіжими ягодами та горіхами, натертими на дрібній тертці. Якщо не маєте свіжих ягід або фруктів, то можна взяти заморожені. Але тоді потрібно покласти їх разом із цукром у сковорідку. Обсмажте, а потім додайте вершки. І вийде шикарний ягідний соус.
Рисова каша на кокосовому молоці з родзинками та абрикосовим варенням
Інгредієнти:
- рис – 100 г
- вода – 200 г
- кокосове молоко – 200 г
- цукор – 1 ст. л.
- родзинки – 1 ст. л.
- абрикосовий джем – за смаком
- кокосова стружка – 1 ч. л.
- вершкове масло – 2 ч. л.
- заморожені фрукти – за бажанням
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте рис. Всипте його в каструлю. Додайте воду. Коли закипить, додайте кокосове молоко. Постійно помішуйте.
- Через кілька хвилин додайте цукор і варіть на повільному вогні. Коли рисова каша буде напівготова, додайте родзинки.
- Помішуючи, додайте джем, який любите. Найкраще підійдуть абрикосовий або вишневий: вони мають кислинку, яка підкреслить смак страви.
- Наприкінці додайте вершкове масло і кокосову стружку. Перемішайте та подавайте до столу. За бажанням можна додати заморожені фрукти.
Швидка піца-яєчня
Інгредієнти:
- хліб – 2 шматочки
- сосиска – 1 шт.
- яйця – 2 шт.
- твердий сир – 50 г
- сіль – за смаком
- оливкова олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Обріжте скоринки з хліба. Наріжте його дрібними кубиками. Сосиску також наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте оливкову олію в сковорідці. Викладіть туди хліб і сосиску. Смажте до золотистого кольору.
- Збийте яйця в мисці. Додайте сіль і натертий на дрібній тертці сир. Влийте в сковорідку до хліба з сосискою.
- Накрийте кришкою сковорідку. Зменшіть вогонь і смажте 5 хвилин. Після цього знову зменшіть вогонь і смажте ще 5 хвилин. Переверніть і дайте ще трохи посмажитися.
- Готово! За бажанням, додайте трохи томатного соусу і базилік.