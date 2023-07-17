Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк

17 июля 2023 22:06 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк
Ведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Квіти цукіні – смачна літня страва. Є безліч способів їхнього приготування. Своїм рецептом поділилася ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

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Літо – це коли на городі росте стільки всього смачного та корисного, що очі розбігаються. Більше того, останнім часом почали готувати навіть неїстівні, на перший погляд, плоди. Ось, наприклад, ви вже куштували квітки цукіні? Так-так, це справжній делікатес! Зірка проєктів Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, як його правильно приготувати на сніданок. Зберігайте простий рецепт сезонної страви.

Інгредієнти:

  • квітки цукіні;
  • шпинат;
  • цибуля;
  • пармезан;
  • рикота;
  • вершкове масло;
  • спеції.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте цибулю кубиками, а шпинатні листки – на дві-три частинки. Обсмажте на вершковому маслі, додайте трішки спецій. Зачекайте кілька хвилин, щоб суміш охолола.
  2. В окремій тарілці змішайте сир рикоту та натертий пармезан.
  3. Очистіть квіти цукіні від маточок та тичинок.
  4. Змішайте обсмажену суміш та сирну масу. Начиніть квітки цукіні.
  5. Запікайте фаршировані квітки в духовці протягом чотирьох хвилин за температури 240 градусів.
  6. Для смаку та краси при подачі можете натерти зверху пармезан. Страва добре смакує з салатом із овочів та зелені.

Фаршировані квітки цукіні за рецептом Лесі Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

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