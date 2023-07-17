Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк
17 июля 2023 22:06
Ведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk
Квіти цукіні – смачна літня страва. Є безліч способів їхнього приготування. Своїм рецептом поділилася ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк розповіла, як його правильно приготувати на сніданок. Зберігайте простий рецепт сезонної страви.
Інгредієнти:
- квітки цукіні;
- шпинат;
- цибуля;
- пармезан;
- рикота;
- вершкове масло;
- спеції.
Спосіб приготування:
- Наріжте цибулю кубиками, а шпинатні листки – на дві-три частинки. Обсмажте на вершковому маслі, додайте трішки спецій. Зачекайте кілька хвилин, щоб суміш охолола.
- В окремій тарілці змішайте сир рикоту та натертий пармезан.
- Очистіть квіти цукіні від маточок та тичинок.
- Змішайте обсмажену суміш та сирну масу. Начиніть квітки цукіні.
- Запікайте фаршировані квітки в духовці протягом чотирьох хвилин за температури 240 градусів.
- Для смаку та краси при подачі можете натерти зверху пармезан. Страва добре смакує з салатом із овочів та зелені.
Фаршировані квітки цукіні за рецептом Лесі Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk