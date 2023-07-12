Як обрати і правильно зберігати хліб, щоб він швидко не пліснявів: поради від Костянтина Грубича

Як обрати і правильно зберігати хліб, щоб він швидко не пліснявів

Як обирати хліб та краще його зберігати, щоб він не цвів, – розповів Костянтин Грубич у першому випуску рубрики «Знаю – споживаю» на телеканалі «1+1 Україна».

Тож Костянтин Грубич поставив експертам популярне питання: чому пліснявіє хліб ? Виявив дві головні причини:

1. Порушення технологій. Найбільша проблема – це порушення виробничої санітарії і особистої гігієни працівника.

2. Неякісне борошно. Інколи недобросовісні виробники випікають свій хліб із фуражного зерна (це те, яке вирощується для тварин). Крім того, під час випікання до тіста додають забагато хімічних домішок.

Як обрати і правильно зберігати хліб, щоб він швидко не пліснявів / пресслужба каналу 1+1 Україна

Але яким би якісним не був хліб, якщо його неправильно зберігати, він неодмінно почне цвісти. Ведучий дав кілька головних порад:

Зберігайте хліб там, де холодніше за +25 градусів і щоб вологість не перевищувала за 60–70%. Вкрай важливо контролювати температуру зберігання хліба і провітрювати приміщення.

Також одна з причин цвітіння хліба – виробники ідуть назустріч запитам споживачів і буханець нарізають на підприємстві. Тож обов’язково потрібно обробляти ножі кожні дві години.

А ще дуже важливо звертати увагу на сорт хліба. Наприклад, якщо хліб випечений із білого борошна, а не з цільнозернового, то якраз він може швидше почати цвісти. І раптом якщо ви побачили навіть малесеньку пляму цвілі, треба позбутися цього буханця. Не треба зрізати скоринку чи відрізати шматок – тому що хліб уже заражений, – радить Грубич.

Як обрати і правильно зберігати хліб, щоб він швидко не пліснявів: поради від Костянтина Грубича / пресслужба каналу 1+1 Україна

Згадайте про хлібниці і зберігайте хліб у них. Хлібниця має бути дерев’яна або керамічна. Хліб можна покласти в льняні торбинки. Хліб можна загорнути у спеціальний провощений папір. Це допоможе на кілька днів подовжити термін якості і придатності хліба.

Що робити, щоб не пліснявів хліб?

Є така розповсюджена помилка – класти хліб у холодильник. Це частково правильно. У холодильній камері висока вологість і ви, навпаки, пришвидшите псування хліба. А от якщо ви покладете хліб у морозилку, а ще й перед цим поріжете на скибочки для того, щоб легше потім він розморожувався, тоді, я гарантую, якість хліба не зіпсується, – говорить ведучий.

І ще одна цікава порада – якщо кладете хліб у хлібницю і не виходить позбутися зайвої вологи, тоді посипте дно хлібниці рисом, або поставте скляночку з сіллю. Саме рис і сіль вбирають в себе зайву вологу. І важливо для себе вибрати одного виробника хліба, якому довіряєте, і намагатися купляти лише у нього.