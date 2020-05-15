Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)

15 мая 2020 16:30 Юлия Крутиева
Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)
Ведущий Александр Педан
instagram.com/pedanos

Ведущий Нового канала поделился рецептом приготовления сытного и полезного блюда.

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Ведущий реалити «Эксы» Александр Педан похвастался рецептом рагу из кролика, которое приготовил в печи-тандыре. Хотя это блюдо подойдет и владельцам газовой или электроплиты.

Ингредиенты:

  • Кролик – 1 шт
  • Картофель – 6 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 2 шт
  • Яблоки – 3 шт
  • Подсолнечное масло – 400 г
  • Чеснок, зелень – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода – 1 л

Рагу из кролика от Александра педана (рецепт) / instagram.com/pedanos

Способ приготовления

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1. Разогреваем казан и наливаем туда 200 г подсолнечного масла. Предварительно моем и нарезаем кролика, закладываем его в казан. Солим и перчим по вкусу. Обжариваем до золотистой корочки.

2. Вытаскиваем кролика и даем ему некоторое время «отдохнуть». Вместо него кладем в котел чищеный и мытый картофель. Можно не нарезать кусочками, а обжарить целиком.

3. Когда картофель станет золотистым, вытаскиваем его и моем казан от «старого» масла.

4. В чистый котелок наливаем столько же масла, 200 г, и снова кладем картофель. К нему добавляем нарезанные крупными кусками лук и морковь. Сверху кролика. И снова морковь и лук. Все выкладываем слоями.

5. Покрываем блюдо нарезанными на четвертинки яблоками. Последние кладем шкурками вверх, чтобы они отдали весь вкус.

6. Добавляем несколько зубчиков чеснока, зелень. По вкусу солим и перчим. Заливаем блюдо одним литром воды и закрываем казан крышкой.

7. Готовим около полутора часов. Даем еще несколько минут остыть и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!

Напомним,

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