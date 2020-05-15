Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)
Ведущий Нового канала поделился рецептом приготовления сытного и полезного блюда.
Ингредиенты:
- Кролик – 1 шт
- Картофель – 6 шт
- Морковь – 2 шт
- Лук – 2 шт
- Яблоки – 3 шт
- Подсолнечное масло – 400 г
- Чеснок, зелень – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
- Вода – 1 л
Способ приготовления
2. Вытаскиваем кролика и даем ему некоторое время «отдохнуть». Вместо него кладем в котел чищеный и мытый картофель. Можно не нарезать кусочками, а обжарить целиком.
3. Когда картофель станет золотистым, вытаскиваем его и моем казан от «старого» масла.
4. В чистый котелок наливаем столько же масла, 200 г, и снова кладем картофель. К нему добавляем нарезанные крупными кусками лук и морковь. Сверху кролика. И снова морковь и лук. Все выкладываем слоями.
5. Покрываем блюдо нарезанными на четвертинки яблоками. Последние кладем шкурками вверх, чтобы они отдали весь вкус.
6. Добавляем несколько зубчиков чеснока, зелень. По вкусу солим и перчим. Заливаем блюдо одним литром воды и закрываем казан крышкой.
7. Готовим около полутора часов. Даем еще несколько минут остыть и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!
Напомним,