Рагу из кролика от Александра Педана (рецепт)

Ведущий Нового канала поделился рецептом приготовления сытного и полезного блюда.

Ингредиенты:

Кролик – 1 шт

Картофель – 6 шт

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Яблоки – 3 шт

Подсолнечное масло – 400 г

Чеснок, зелень – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Вода – 1 л

Ведущий реалити «Эксы» Александр Педан похвастался рецептом рагу из кролика, которое приготовил в печи-тандыре. Хотя это блюдо подойдет и владельцам газовой или электроплиты.

Рагу из кролика от Александра педана (рецепт) / instagram.com/pedanos

Способ приготовления

1. Разогреваем казан и наливаем туда 200 г подсолнечного масла. Предварительно моем и нарезаем кролика, закладываем его в казан. Солим и перчим по вкусу. Обжариваем до золотистой корочки.

2. Вытаскиваем кролика и даем ему некоторое время «отдохнуть». Вместо него кладем в котел чищеный и мытый картофель. Можно не нарезать кусочками, а обжарить целиком.

3. Когда картофель станет золотистым, вытаскиваем его и моем казан от «старого» масла.

4. В чистый котелок наливаем столько же масла, 200 г, и снова кладем картофель. К нему добавляем нарезанные крупными кусками лук и морковь. Сверху кролика. И снова морковь и лук. Все выкладываем слоями.

5. Покрываем блюдо нарезанными на четвертинки яблоками. Последние кладем шкурками вверх, чтобы они отдали весь вкус.

6. Добавляем несколько зубчиков чеснока, зелень. По вкусу солим и перчим. Заливаем блюдо одним литром воды и закрываем казан крышкой.

7. Готовим около полутора часов. Даем еще несколько минут остыть и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!

Напомним,