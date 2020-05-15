Овощные котлеты из кабачка (рецепт)

15 мая 2020 10:30 Алла Лысак
Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
pixabay.com

Полезное весеннее лакомство для всей семьи!

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Ингредиенты:

  • Кабачок 1 шт.,
  • Морковь 1 шт.,
  • Кукурузный крахмал 1 ст. ложка,
  • Соль 1 ч. ложка,
  • Перец черный молотый щепотка, 
  • Яйца куриные 1 шт.,
  • Зелень пучок,
  • Кукуруза 1 ст. ложка,
  • Чеснок 3 зубчика,
  • Оливковое масло.

Приготовление:

1. Помытый и сухой кабачок натираем на терку, отжимаем для удаления лишней жидкости.

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2. Морковь очищаем и натираем на терке, добавляем к кабачку.

3. К овощам добавляем кукурузу, измельченный чеснок, зелень и крахмал. Перемешиваем.

4. Добавляем яйцо, из получившегося фарша формируем котлеты. 

5. Нагреваем оливковое масло и обжариваем котлеты с двух сторон.

Приятного аппетита!

Напомним,

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