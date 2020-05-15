Овощные котлеты из кабачка (рецепт)
Полезное весеннее лакомство для всей семьи!
- Кабачок 1 шт.,
- Морковь 1 шт.,
- Кукурузный крахмал 1 ст. ложка,
- Соль 1 ч. ложка,
- Перец черный молотый щепотка,
- Яйца куриные 1 шт.,
- Зелень пучок,
- Кукуруза 1 ст. ложка,
- Чеснок 3 зубчика,
- Оливковое масло.
Приготовление:
1. Помытый и сухой кабачок натираем на терку, отжимаем для удаления лишней жидкости.
3. К овощам добавляем кукурузу, измельченный чеснок, зелень и крахмал. Перемешиваем.
4. Добавляем яйцо, из получившегося фарша формируем котлеты.
5. Нагреваем оливковое масло и обжариваем котлеты с двух сторон.
Приятного аппетита!
Напомним,