Джем из красной смородины и черешни (рецепт)

Джем из красной смородины и черешни (рецепт)

Ягодный сезон символизируется разнообразными заготовками на зиму. Тут можно готовить варенья, конфитюры и джемы.

Джем из красной смородины и черешни

Ингредиенты:

2 кг красной смородины

700 г черешни

1 кг сахара.

Способ приготовления:

Уже скоро лето, и мы начинаем делиться интересными рецептами.

Красную смородину перебрать и помыть. Опустить ягоды в кипяток, проварить 2—3 минуты.

Откинуть на дуршлаг. Когда вода стечет, протереть через сито.

Должно получиться примерно 1,5 кг пюре. Всыпать в него сахар, поставить на средний огонь и варить, пока не загустеет.

Черешню помыть, удалить плодоножки и всыпать в пюре. Варить джем до готовности ягод, периодически помешивая, выложить в стерильные банки и закатать.

