Джем из красной смородины и черешни (рецепт)

13 мая 2020 19:20 Александр Кива
Джем из красной смородины и черешни (рецепт)
Джем из красной смородины и черешни (рецепт)
Shutterstock

Ягодный сезон символизируется разнообразными заготовками на зиму. Тут можно готовить варенья, конфитюры и джемы.

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Уже скоро лето, и мы начинаем делиться интересными рецептами. 

Джем из красной смородины и черешни

Ингредиенты:

  • 2 кг красной смородины
  • 700 г черешни
  • 1 кг сахара.

Способ приготовления:

Красную смородину перебрать и помыть. Опустить ягоды в кипяток, проварить 2—3 минуты.

Откинуть на дуршлаг. Когда вода стечет, протереть через сито.

Должно получиться примерно 1,5 кг пюре. Всыпать в него сахар, поставить на средний огонь и варить, пока не загустеет.

Черешню помыть, удалить плодоножки и всыпать в пюре. Варить джем до готовности ягод, периодически помешивая, выложить в стерильные банки и закатать.
 

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