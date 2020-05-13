Джем из красной смородины и черешни (рецепт)
Ягодный сезон символизируется разнообразными заготовками на зиму. Тут можно готовить варенья, конфитюры и джемы.
Джем из красной смородины и черешни
Ингредиенты:
- 2 кг красной смородины
- 700 г черешни
- 1 кг сахара.
Способ приготовления:
Красную смородину перебрать и помыть. Опустить ягоды в кипяток, проварить 2—3 минуты.
Откинуть на дуршлаг. Когда вода стечет, протереть через сито.
Должно получиться примерно 1,5 кг пюре. Всыпать в него сахар, поставить на средний огонь и варить, пока не загустеет.
Черешню помыть, удалить плодоножки и всыпать в пюре. Варить джем до готовности ягод, периодически помешивая, выложить в стерильные банки и закатать.