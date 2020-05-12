Полезный десерт: пирог с ревенем от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Ведущая Нового канала делится простым рецептом приготовления полезного десерта.
Ревень чаще всего подвергают термообработке, – говорит Юля. – Его можно запекать и варить. Хотя некоторые любит есть и сырым. Перед употреблением очистите стебли, покрытые жесткой кожурой. Ведь ее неприятно жевать. Важно знать, что ревень при термической обработке теряет цвет. Если его использовать как гарнир и готовить при низкой температуре, то оттенок, наоборот, станет насыщенно-розовым.
Ингредиенты
- 400 г – ревеня
- 80 г – сахара
- 4 шт. – яиц
- 150 г – 30% сливок
- 80 г – тертого миндаля
- 230 г – сливочного масла
- 280 г – муки
- 70 г – сахарной пудры
- 5 г – ванильного сахара
Способ приготовления
1. Для приготовления теста смешайте просеянную муку, сахарную пудру, размягченное масло, ванильный сахар и один желток. Тщательно все перемешайте. Скатайте колобок. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
2. Форму диаметром 26 см смажьте маслом. Разогрейте духовку до 180 С.
4. Для приготовления крема взбейте сливки, добавьте 3 яйца, тертый миндаль, сахар и снова взбейте.
5. Раскатайте тесто, выложите в форму, разровняйте поверхность. Разложите подготовленные стебли ревеня параллельно друг другу в один ряд. Залейте сливочно-миндальным кремом.
6. Выпекайте 40-50 минут при температуре 180° С до золотистого цвета.
7. Дайте полностью остыть. Подавайте с шариком мороженого. Приятного аппетита!