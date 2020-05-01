Вкусный шашлык из свинины от ведущего Нового канала Макса Узола (рецепт)

Ведущий тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» Максим Узол вспомнил свое кулинарное прошлое и поделился рецептом приготовления вкусного шашлыка из свинины.

Подойдет тем счастливчикам, кто проводит карантин в частном доме! Для приготовления этого блюда вам не понадобится слишком много ингредиентов.

В начале 2010-х я работал в Полтаве ведущим кулинарного шоу, – вспоминает Узол. – Тогда шеф-повар успел научить меня готовить все – от жареных огурцов до карпаччо из страуса. Ну, и шашлык из свинины с минимумом ингредиентов.

Рецепт шашлыка очень простой. Без специальных соусов и дорогих приправ.

Ингредиенты

мясо свинины

соль, перец (смесь из пяти перцев)

оливковое масло

Способ приготовления

1. Нарезаем крупными кусками мясо свинины.

2. Посыпаем солью, перцем, а лучше смесью из пяти перцев и поливаем слегка оливковым маслом.

3. Но это не все. Следующая важная операция: делаем мясу массаж – мнем руками каждый кусочек, заодно растирая масло с солью и перцем. Оставляем все это на часок. А потом жарим на хорошо раскаленных углях.

Совет: Шашлык из свинины считается готовым, когда температура мяса внутри равна 71 градусу. Но не у всех есть кулинарные термометры. Вот простой способ проверить готовность. Разрезаем кусок: если вытекает прозрачный сок, значит, можно снимать. Если сок красный – сырое.

Напомним,