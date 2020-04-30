Баранья ножка в тандыре от Катерины Виноградовой (рецепт)

Второй заместитель директора Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» поделилась фирменным рецептом блюда ее мужа.

Супруг часто балует Катерину Виноградову деликатесами. По словам педагога Школы леди , вкуснее мяса, чем мясо в тандыре, которое запекает ее муж, она не пробовала. Фирменным рецептом Катерина поделилась с нашими читателями.

Польза баранины

Баранина считается настоящим деликатесом. Для приготовления блюд берут мясо молодого барашка до года. В нем мало жира и много полезных веществ. Оно богато железом и витаминами. А регулярное употребление баранины в пищу прекрасно влияет на состояние волос, кожи и зубов.

Ингредиенты

баранья нога

розмарин

чеснок

черный молотый перец

соль

паприка

базилик

молотый кориандр

оливковое масло

Способ приготовления

1. Для начала готовим маринад. Все специи нужно растолочь до однородной массы и залить оливковым маслом.

2. Перед тем, как поместить ножку в маринад, снимите с нее лишний жир. Чтобы мясо хорошо промариновалось, наколите его вилкой. Маринуйте ножку сутки.

3. Перед приготовлением оберните мясо фольгой. Хорошо прикрепите баранью ногу к шампуру, чтобы не упала, и поместите в разогретый тандыр. 40 минут она должна томится в фольге.

4. Потом достаньте ногу, снимите фольгу и опять отправляйте ее в тандыр минут на 20-30. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,