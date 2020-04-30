Баранья ножка в тандыре от Катерины Виноградовой (рецепт)

Эксклюзив 30 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Баранья ножка в тандыре от Катерины Виноградовой (рецепт)
Баранья ножка в тандыре от Катерины Виноградовой (рецепт)
пресс-служба

Второй заместитель директора Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» поделилась фирменным рецептом блюда ее мужа.

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Супруг часто балует Катерину Виноградову деликатесами. По словам педагога Школы леди, вкуснее мяса, чем мясо в тандыре, которое запекает ее муж, она не пробовала. Фирменным рецептом Катерина поделилась с нашими читателями.

Польза баранины

Баранина считается настоящим деликатесом. Для приготовления блюд берут мясо молодого барашка до года. В нем мало жира и много полезных веществ. Оно богато железом и витаминами. А регулярное употребление баранины в пищу прекрасно влияет на состояние волос, кожи и зубов.

Ингредиенты

  • баранья нога
  • розмарин
  • чеснок
  • черный молотый перец
  • соль
  • паприка
  • базилик
  • молотый кориандр
  • оливковое масло

Способ приготовления

1. Для начала готовим маринад. Все специи нужно растолочь до однородной массы и залить оливковым маслом.

2. Перед тем, как поместить ножку в маринад, снимите с нее лишний жир. Чтобы мясо хорошо промариновалось, наколите его вилкой. Маринуйте ножку сутки.

3. Перед приготовлением оберните мясо фольгой. Хорошо прикрепите баранью ногу к шампуру, чтобы не упала, и поместите в разогретый тандыр. 40 минут она должна томится в фольге.

4. Потом достаньте ногу, снимите фольгу и опять отправляйте ее в тандыр минут на 20-30. Готово! Приятного аппетита!

Напомним,

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