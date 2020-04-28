Цитрусовый кекс от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)

28 апреля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Цитрусовый кекс от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Цитрусовый кекс от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала рассказала, какой выпечкой балует родных на карантине.

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Во время самоизоляции Юлия Панкова успевает проводить проверки заведений для спецпроекта «Ревизор. Карантин», делиться полезными лайфхаками и готовить вкусняшки. По ее рецептам блюда всегда получаются вкусными. А их приготовление не требует много времени и усилий.

У меня пасочки уже закончились, – рассказывает Юля. – Но еще хочется побаловать себя выпечкой. И я решила порадовать родных и приготовила цитрусовый кекс. Для него нужны очень простые ингредиенты.

Ингредиенты

  • 350 г – сахара
  • 270 г – муки
  • 5 шт. – яиц
  • 150 мл – жирных сливок или йогурта
  • 100 г – сливочного масла
  • Цедра двух лимонов (или апельсинов, или 1 апельсин + 1 лимон)
  • 5 г – разрыхлителя для теста
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления

1. Разогреть духовку до 165 °С.

2. Разбить яйца в чашу миксера, всыпать сахар и соль, на средней скорости взбивать 5-10 минут.

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3. Муку просеять вместе с разрыхлителем. Натереть цедру лимонов, добавить в муку. Растопить сливочное масло.

4. Влить в муку яйца с сахаром, хорошо перемешать, затем сливки, снова перемешать, затем растопленное масло и снова перемешать.

5. Вылить тесто в форму так, чтобы осталось не менее ⅓ от верхнего края, поставить в духовку, разогретую до 165°С. Через 40 минут снизить температуру до 140°С и выпекать еще 40 минут.

6. Минут за 20 до конца приготовления проверить готовность кекса зубочисткой. В зависимости от духовки выпечка может готовиться быстрее или медленнее. Если кекс готов, на зубочистке не останется влажных следов от сырого теста.

7. Вынуть кекс на решетку и дать остыть, затем переложить на бумагу для выпечки. Приятного аппетита!

Напомним,

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