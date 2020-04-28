Цитрусовый кекс от Ревизора Юлии Панковой (рецепт)
Ведущая Нового канала рассказала, какой выпечкой балует родных на карантине.
У меня пасочки уже закончились, – рассказывает Юля. – Но еще хочется побаловать себя выпечкой. И я решила порадовать родных и приготовила цитрусовый кекс. Для него нужны очень простые ингредиенты.
Ингредиенты
- 350 г – сахара
- 270 г – муки
- 5 шт. – яиц
- 150 мл – жирных сливок или йогурта
- 100 г – сливочного масла
- Цедра двух лимонов (или апельсинов, или 1 апельсин + 1 лимон)
- 5 г – разрыхлителя для теста
- 1 щепотка соли
Способ приготовления
1. Разогреть духовку до 165 °С.
2. Разбить яйца в чашу миксера, всыпать сахар и соль, на средней скорости взбивать 5-10 минут.
4. Влить в муку яйца с сахаром, хорошо перемешать, затем сливки, снова перемешать, затем растопленное масло и снова перемешать.
5. Вылить тесто в форму так, чтобы осталось не менее ⅓ от верхнего края, поставить в духовку, разогретую до 165°С. Через 40 минут снизить температуру до 140°С и выпекать еще 40 минут.
6. Минут за 20 до конца приготовления проверить готовность кекса зубочисткой. В зависимости от духовки выпечка может готовиться быстрее или медленнее. Если кекс готов, на зубочистке не останется влажных следов от сырого теста.
7. Вынуть кекс на решетку и дать остыть, затем переложить на бумагу для выпечки. Приятного аппетита!
Напомним,