Вкуснейший домашний сыр Филадельфия (рецепт)

Сыр Филадельфия. Домашний и самый простой рецепт.

Ингредиенты

Греческий йогурт 10% - 350 г

Сметана 20% - 270 г

Соль - 5 г

Способ приготовления

Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ, активно делится с поклонниками различными рецептами.

1. Все ингредиенты просто смешиваете в миске.

2. Марлю складываете в 4 раза, кладете в сито, туда же массу, аккуратно закрываете и чуть заворачиваете края.

3. Дальше ставите в холодильник, под пленку и небольшой пресс, и через 12-18 часов у вас настоящий сыр – вот прям хоть иди пробуй в магазин – 1 в 1 Филадельфия. И очень вкусно, он шелковый, просто тает во рту и очень сливочный, не кислый! Реально в восторге! Выход 315 грамм.

Я не добавлял ни оливкового масла, ни трав, ни лимонного сока! Даже сливок не добавлял. Но если захотите - рекомендую взять 30%-е и немного добавить. Все продукты уже кисломолочные и мне кислоты хватает.

Важно! Сметана минимум 20% жирности и термостатная. Йогурт берите не кислый, и точно также сметана - не кислые. Чем свежее тем лучше. Оставшаяся сыроватка очень подойдет для вареников на пару!

Напомним,