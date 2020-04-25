МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

25 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
пресс-служба канала СТБ

25 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 9 выпуск второго сезона шоу «МастерШеф. Профессионалы».

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Любой ресторан захочет себе на кухню такого повара, который сумеет и создать шедевр, и хорошенько сэкономить. Поэтому шефов ждет аукцион, только ставки будут не повышаться, а понижаться!

Команда, которая вызовется приготовить блюдо за наименьшую себестоимость, получит от судей деньги на продукты для следующего конкурса. В руках талантливого повара дешевое может быть изысканным. Докажут ли это участники?

Внимание! Битва черных фартуков будет в эфире в 10 выпуске, в субботу, 2 мая!

9 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

МастерШеф Профессионалы 2 сезон. Выпуск 9. Часть 1 от 25.04.2020

МастерШеф Профессионалы 2 сезон. Выпуск 9. Часть 2 от 25.04.2020

МастерШеф Профессионалы 2 сезон. Выпуск 9. Часть 3 от 25.04.2020

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СТБ Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский МастерШеф. Профессионалы-2

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