Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

24 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

Две участницы получат возможность самостоятельно спланировать свои индивидуальные свидания с Максом. На организацию Холостяк выделит каждой девушке определенную сумму. У обеих будет возможность устроить свидание своей мечты!

Однако одна из участниц не воспользуется таким козырем и тем самым удивит Холостяка... А вот вторая, напротив, реализует все свои идеи. Вместе с Максом она отправится на сеанс к экстрасенсу Хаялу Алекперову, чтобы узнать, есть ли у нее с Холостяком будущее...

Однако услышать то, что скажет астролог, девушка не будет готова. Вручит ли Макс кому-то розу или попрощается с одной из участниц еще до Церемонии?

8 выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 3 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.