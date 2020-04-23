ТОП-10 захватывающих книг от участницы реалити Холостяк-10 Даны

Участницы романтического реалити СТБ «Холостяк-10» продолжают делиться со своими подписчиками полезной информацией в социальных сетях.

Согласитесь, сейчас, в условиях карантина, как никогда хочется увлечь себя интересным чтивом. Холостячка Дана составила свой ТОП-10 книг, которые ее впечатлили. Читайте подборку в материале!

1. «Шантарам», Грегори Дэвид Робертс

Основой для книги послужили события собственной жизни автора. Основное действие романа разворачивается в Индии, в Бомбее в 1980-х годах.

2. «1984», Джордж Оруэлл

Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году. Название романа, его терминология и даже имя автора впоследствии стали нарицательными и употребляются для обозначения общественного уклада, напоминающего описанный в романе «1984» тоталитаризм

3. «Степной волк», Герман Гессе

Роман по своей структуре является своеобразной «книгой в книге». На протяжении романа не всегда понятно, где проходит грань между внутренними переживаниями героя и внешним миром.

4. «Жутко громко и запредельно близко», Джонатан Сафран Фоер

Эта книга рассчитана на людей, которые обожают экспрессивные и эмоциональные произведения, аккуратно балансирующие на грани драмы и мелодрамы.

Главный герой книги – мальчик 9 лет по имени Оскар Шелл, нашедший ключ в вазе, принадлежавшей его погибшему отцу.

5. «Танго смерти», Юрий Винничук

События в романе разворачиваются в двух сюжетных срезах. В довоенном Львове и во время Второй мировой четверо друзей – украинец, поляк, немец и еврей, родители которых были бойцами армии УНР и погибли в 1921 г под Базаром, - переживают различные приключения, влюбляются, воюют, но при любых обстоятельствах не изменяют своей дружбе.

6. «К черту все! Бери и делай!», Ричард Брэнсон

«К черту все! Бери и делай!» - это любимый слоган Ричарда Брэнсона. В своей книге автор рассказывает о своих достижениях и неудачах, препятствиях на пути к собственным целям. Это так называемый свод правил, которыми руководствуется Ричард и следовать которым под силу каждому.

7. «Государь», Никколо Макиавелли

Это трактат флорентийского мыслителя и государственного деятеля Никколо Макиавелли, в котором описываются методология захвата власти, методы правления и умения, необходимые для идеального правителя.

8. «Баталист», Артуро Перес-Реверте

Роман испанского писателя — попытка исследования сложнейшей, практически неподъемной для современных авторов темы Человек и Война

9. «Трансерфинг реальности», Вадим Зеланд

Трансерфинг - это технология управления реальностью. Несмотря на всю фантастичность идей, изложенных в книге, они уже нашли практическое подтверждение. Те, кто пробовал заниматься Трансерфингом, испытали удивление, граничащее с восторгом. Окружающий мир трансерфера непостижимым образом меняется буквально на глазах. Здесь нет места мистике - это реально.

10. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», Джон Грей

Книга психолога Джона Грэя издавалась на многих языках и была бестселлером. Феноменальный успех ее в том, что она действительно помогает мужчинам и женщинам понять и принять, насколько по-разному они мыслят, чувствуют и ведут себя.