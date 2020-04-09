Что почитать на карантине: ТОП-25 книг разных жанров от Екатерины Кухар
9 апреля 2020 23:00
Балерина Екатерина Кухар
instagram.com/ekaterinakukhar_official
Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории...
Читайте такжеЧто посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от ведущего ток-шоу Один за всех Михаила ПрисяжнюкаУкраинская прима-балерина Екатерина Кухар составила для вас список своих любимых книг:
Классика
- Уильям Шекспир — «Укрощение строптивой»
- А. С. Пушкин — «Евгений Онегин»
- Жорж Санд — «Консуэло»
- Сомерсет Моэм — «Узорный покров», «Театр»
Детективы
- Ю. Несбё — «Охотник за головами», «Снеговик», «Жажда», «Не было печали»
- Джеки Коллинз — «Мир полон женатых мужчин», «Рок-звезда», «Голливудские дети»
Современная литература
- Дэн Браун — «DaVinci code», «Ангелы и Демоны», «Инферно», «Точка обмана»
- Борис Акунин — «Левиафан», «Коронация, или Последний из романов»
- Ольга Фреймут — «Про любов», «Этикет»
- Анастасия Игнатова — «Мама успеет всё»
- Анна Гавальда — «35 килограммов надежды»
Психология
- Книги по психологии Дейла Карнеги — «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Искусство публичной речи»
- Вадим Зеланд — «Трансёрфинг реальности»
Напомним,