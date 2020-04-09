Что почитать на карантине: ТОП-25 книг разных жанров от Екатерины Кухар

9 апреля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Что почитать на карантине: ТОП-25 книг разных жанров от Екатерины Кухар
Балерина Екатерина Кухар
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Если вы устали от телефона и ноутбука, всегда можно взять в руки книгу и в омут с головой окунуться в невероятные истории...

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Украинская прима-балерина Екатерина Кухар составила для вас список своих любимых книг:

Классика

  • Уильям Шекспир — «Укрощение строптивой»
  • А. С. Пушкин — «Евгений Онегин»
  • Жорж Санд — «Консуэло»
  • Сомерсет Моэм — «Узорный покров», «Театр»

Детективы

  • Ю. Несбё — «Охотник за головами», «Снеговик», «Жажда», «Не было печали»
  • Джеки Коллинз — «Мир полон женатых мужчин», «Рок-звезда», «Голливудские дети»

Современная литература

  • Дэн Браун — «DaVinci code», «Ангелы и Демоны», «Инферно», «Точка обмана»
  • Борис Акунин — «Левиафан», «Коронация, или Последний из романов»
  • Ольга Фреймут — «Про любов», «Этикет»
  • Анастасия Игнатова — «Мама успеет всё»
  • Анна Гавальда — «35 килограммов надежды»

Психология

  • Книги по психологии Дейла Карнеги — «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Искусство публичной речи»
  • Вадим Зеланд — «Трансёрфинг реальности»

Напомним, 

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