ТОП-7 познавательных и интересных книг от Сергея Притулы
Одну из книг ведущий «СуперИнтуиции» на Новом канале листал вместе с женой, а другую советует дать прочитать детям как можно быстрее.
«Війна двох правд», Вахтанг Кіпіані
«Книга чудово ілюструє українсько-польські відносини від початку минулого століття і до сьогодні. Відносини українців та поляків важко назвати добросусідськими, і книга дає вичерпну відповідь на запитання «чому?». Ще на сторінках можна дізнатись про великий пласт відносин Литви та українських націоналістів».
«Анатомія солдата», Гаррі Паркер
«Тамплієри», Сергій Жадан
Коли ця збірка побачила світ, мені всі друзі рекомендували її до прочитання. Але вчинив так, як свого часу з книгами Коельйо чи Шкляра – витримав паузу, щоб чиїсь враження не спотворили власну оцінку, і спокійно «всмоктав» у себе кожну літеру під тихий плескіт морських хвиль. На вірші «Я знав священника, який був у полоні» на очах бриніли сльози. Коли читав «Вони навіть можуть жити в різних містах», шкіра нагадувала мурашник. Читав деякі вірші сам, потім читав дружині. Потім сиділи і мовчали про одне й те ж.
«Людина біжить над прірвою», Іван Багряний
«Як таке сталося, що коли в часи своєї юності я, затамувавши подих прочитав «Тигролови» і «Сад Гетсиманський», пропустив цей твір – я не знаю! Але може так і треба було. Щоб ще більше оцінити велич автора, його неперевершений стиль, коли ти уявляєш той біль, який пронизує серце від усвідомлення всього жаху, пережитого українцями, коли наша земля стала ареною з’ясування стосунків двох тоталітарних режимів. Дайте своїм дітям прочитати цей роман найшвидше».
«Дороговкази лідеру: думки митрополита Андрія Шептицького»
«Мудра кішка Варшава», Яна Опарій
Книга не зовсім «хлопчача». Хоча поневіряння українок на заробітках у Польщі – тема, яка, мабуть, не має гендерного забарвлення. Адже хоч хто б подавався у трудову еміграцію, має усвідомлювати, що там буде несолодко. Проте в авторки чудове почуття гумору. І це рятує під час читання.
«Людина в пошуках справжнього сенсу», Віктор Франкл
«Ця книга на етапі прочитання, але враження справила ще на перших 30-ти сторінках. Автор пережив Освенцим. І описує ті звірства не просто як живий свідок подій, а людина, котра розглядає життя концтабору крізь призму свого фаху – психіатрії».
Сейчас Сергею Притуле пока придется сделать перерыв в чтении – у него уже начались трудовые будни. Ведь 26 февраля на Новом канале стартует шоу «СуперИнтуиция». А, как ведущий сам говорит, во время работы с литературой туговато.