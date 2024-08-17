Добірка книг від Дмитра Кадная: «Останнім часом я почав багато читати»
17 серпня 2024 12:46
Співак Дмитро Каднай
Пресслужба Нового каналу
Рекомендації фільмів та книг – вічна тема в будь-якій компанії. Кого що вразило, що радили б прочитати чи подивитись, що «не зайшло»…
«Хто зверху?» та «єПитання», розповів, яка література його вразила.
Останнім часом я почав багато читати. Відчуваю потребу саме в літературі українською мовою. Мені дуже подобається! – ділиться Діма Каднай. – Тому підібрав книги, які раджу прочитати і вам.
1. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс
Цю книгу я прочитав однією з останніх. Не буду розповідати деталі сюжету. Але вона точно варта вашої уваги.
2. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузнєцова
Читаючи, я згадав своє літо в дитинстві, бо, як і героїня твору, завжди їздив до прабабусі в село. Кілька років тому я знову, вперше за довгий період часу, поїхав туди. Побачив будинок, який нам вже не належить, але такий рідний з дитинства... Цікаво, що він мені здався таким маленьким, як описує авторка в книзі. Хоча в дитинстві бачив його величезним, бо там завжди поміщалося багато людей. Дуже гарні часи були!
3. «Тисячолітній герой» Джозеф Кемпбелл
Це для людей, у яких є багато часу. По-перше, книга велика. По-друге, в ній у тебе жбурляють багато інформації, яку складно швидко сприйняти. По-третє, там багато аналізу, в який треба вчитуватись. Загалом книга про те, що всі казки та міфи мають приблизно однакову структуру. Герої від початку до кінця проходять один і той самий шлях. Звісно, якщо досконало знати цю тему, то читати цікавіше. В іншому випадку може бути відчуття, ніби стоїш поряд з людьми, які розмовляють про професійну медицину, а ти розумієш 20% і інколи киваєш головою. Але це й викликає інтерес.
4. «Куди приводять мрії» Річард Метісон
Я не бачив популярний фільм, але прочитав книгу. Вона про чоловіка, який помирає, але дуже привʼязаний до своєї дружини. Потрапивши на той світ, постійно відчуває, що йому потрібно повернутися додому. Не буду спойлерити, що далі. Але почитайте! Класна книга.