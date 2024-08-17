Добірка книг від Дмитра Кадная: «Останнім часом я почав багато читати» Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Співак Дмитро Каднай Пресслужба Нового каналу

Рекомендації фільмів та книг – вічна тема в будь-якій компанії. Кого що вразило, що радили б прочитати чи подивитись, що «не зайшло»…