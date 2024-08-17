Прем'єри шоу та серіалів на Новому каналі: телевізійний сезон осінь 2024

Що подивитися восени на Новому каналі? Чекайте талант-шоу «Неймовірні дуети», нові сезони «єПитання», «Хто зверху?» та «Поля», а також продовження комедійних серіалів «Зв’язок» і «Голова».

«Неймовірні дуети»

Осінь 2024 року на Новому каналі вже близько! На глядачів чекають нові ігри та нові перемоги. Щовечора, з понеділка по четвер, телеканал показуватиме довгоочікувані прем’єри. Це шоу та серіали на будь-який смак! А головне – для всієї сім’ї та з важливою метою: допомогти українцям перезавантажитись та підзарядитись. Далі – детальніше про осінні прем’єри на Новому каналі!

Дата старту: 21 серпня

Жанр: талант-шоу

Талант-шоу «Неймовірні дуети» / Пресслужба Нового каналу

Кожен з восьми випусків «Неймовірних дуетів» – це перевтілення співаків-аматорів у справжніх артистів, здатних виступити з кумирами на одній сцені. Лише 16-м учасникам пощастило потрапити під керівництво відомих виконавців. Вісім наставників «Неймовірних дуетів» обрали по двоє найкращих, яких готують до спільного виступу. Зокрема разом з експертами допомагатимуть з вибором пісні, образів, постановкою номера тощо. Серед зіркових коучів – Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, гурт TVORCHI та солістка Kazka Олександра Заріцька. А пристрасті, які розгортаються в кожному випуску «Неймовірних дуетів», вгамовує ведучий Євген Таллер.

«єПитання»

Дата старту: 26 серпня

Жанр: інтелектуально-розважальне шоу

Інтелектуально-розважальне шоу «єПитання» 3 сезон / Пресслужба Нового каналу

«Хто зверху?»

Популярне інтелектуально-розважальне шоу з Лесею Нікітюк повертається на екрани з третім сезоном! Сотні актуальних питань з життя українців та не менш цікаві відповіді, які обов’язково змусять глядачів сміятися. Шоу має неймовірний успіх, адже українці не просто спостерігають за грою, а разом із зірками шоу-бізнесу відповідають на запитання ведучої. За правилами, дві команди протягом п’яти раундів і фіналу змагаються за перемогу. Треба вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя. Наприклад, «Укус якої комахи найнеприємніший?», «Назвіть українську жінку, яка зробила внесок в історію» тощо. У новому сезоні проєкту на глядачів чекає 15 випусків та понад 100 учасників, а ще багато сюрпризів та приємних несподіванок – у шоу внесли деякі зміни, і тепер раунди стануть ще цікавішими. Замість музичного конкурсу учасники відповідатимуть на запитання про своїх колег, іноді вони будуть не надто зручні. Наприклад: «Хто, на вашу думку, з зірок українського шоу-бізнесу найгірше за всіх співає?» або «Хто більше за всіх заробляє?» У третьому сезоні «єПитання» глядачі побачать не лише відомих артистів, а й людей, завдяки яким ми маємо можливість жити у вільній та незалежній країні.

Дата старту: 5 вересня

Жанр: розважальне ігрове шоу

Розважальне ігрове шоу «Хто зверху?» 13 сезон / Пресслужба Нового каналу

У 13-му сезоні розважального шоу для всієї сім'ї «Хто зверху?» взяли участь 108 українських знаменитостей. Серед них: артисти, актори, ведучі, гумористи, інфлюенсери, ілюзіоністи. Проєкт залучив близько 30 нових облич, які стрімко набирають популярності в Україні. Восени в ефір вийде 18 випусків гендерних протистоянь під керівництвом Лесі Нікітюк та Богдана Шелудяка. Цьогоріч зірки перевтілились у хот-доги, вареники з вишнями, перевертачів пінгвінів, блакитних та рожевих різдвяних Грінчів. Учасники в студії готували шаурму, займались кенго-джампом та фітнесом на батутах, повторювали елементи футбольного фрістайлу та художньої гімнастики, спробували хобіхорсинг. Також встановили рекорд у незмінному додатковому раунді «Дивоглядки» – не кліпали близько 10 хвилин. За зірковими батлами чоловіків та жінок пильно стежитиме Пан Суддя, роль якого незмінно виконує Олександр Педан.

«Поле»

Дата старту: 10 вересня

Жанр: квіз-шоу

Квіз-шоу «Поле» 2 сезон / Пресслужба Нового каналу

Перший сезон «Поля» став найрейтинговішим квіз-шоу Нового каналу: кожен його випуск був лідером слоту. Вже цієї осені ми запремʼєримо другий сезон, підготовка та зйомки якого проходять в Україні. Під звуки генераторів та в умовах великої війни команда проєкту активно працює над створенням знімального майданчика для «Поля». З незмінних фішок – шоу вестиме улюблений ведучий Нового каналу, волонтер, комік Фіма Константиновський. Він модеруватиме процес, під час якого учасники сходитимуться в тематичних квіз-дуелях. Але у другому сезоні «Поля» є і нововведення: за головний приз боротимуться 108 гравців, а світлодіодна підлога ділитиметься на 36 клітинок. Кожна гра розтягуватиметься на пʼять епізодів, у фіналі яких ми дізнаємося імʼя переможця. Другий сезон квіз-шоу налічуватиме загалом 15 епізодів, і, відповідно, трьом учасникам вдасться підкорити «Поле».

«Зв’язок»

Дата старту: жовтень

Жанр: драматична комедія

Драматична комедія «Зв’язок» / Пресслужба Нового каналу

«Голова»

Уже в жовтні серіал «Зв'язок» подарує глядачам найщиріші емоції. Новий сезон розповість про другий рік війни та про те, як чотири українські родини прожили цей складний час. На глядачів чекає зустріч не лише зі знайомими та улюбленими героями, яких зіграли Наталка Денисенко, Роман Міщеряков, Антоніна Хижняк, Римма Зюбіна. З’являться й нові персонажі. До сімейок з Полтави та Соренто приєднаються народні артисти, героєм Тараса Цимбалюка командуватиме справжній військовий ЗСУ, а в життя героя Олександра Рудинського увірвуться відомі блогери та стендапери. Впродовж 24 серій глядачі відчуватимуть цілий спектр емоцій, у персонажах вони впізнаватимуть себе та свої емоції та переживання – страх за безпеку рідних і щастя від довгоочікуваних зустрічей, сум за домом та ейфорію від повернення, а ще багато-багато любові.

Дата старту: листопад

Жанр: ситком (комедійно-драматичний серіал)

Ситком «Голова» 2 сезон / Пресслужба Нового каналу

Перший сезон цього серіалу про українське село та перспективну молодь отримав нагороду «За найкращий сценарій комедійного серіалу» від Гільдії сценаристів України. Тому сумнівів щодо продовження не було. Зараз тривають зйомки другого сезону «Голови», в якому буде 16 серій. Головною інтригою стане існування села Антонівка як окремої територіальної одиниці. Адже голова сусіднього селища прагне обʼєднати їх і здобути статус міста. Врешті, ці події призводять до протистояння двох кращих друзів – Антона та Богдана. А ще у сезоні буде любовний трикутник! Навіть не один. Головні ролі у «Голові» виконують молоді актори: Євген Лісничий, Поліна Фролова та Дмитро Гирявець. Також побачите характерних українських акторів: Олександра Рудинського, Марію Стопник, Ірину Гришак, Михайла Кукуюка, Олену Новікову, Вікторію Білан-Ращук та інших. До речі, камео в цьому сезоні виконає ведучий Нового каналу Фіма Константиновський!