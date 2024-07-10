Хто зверху 13 сезон: Олександр Педан вперше розповів секрети залаштунків шоу

Легендарний ігровий проект «Хто зверху?-13» повертається на екрани вже восени.

За всю історію існування шоу «Хто зверху?» він брав участь у кожному випуску, але на екрані з’явився лише раз. Йдеться про голос справедливості проекту Пана Суддю. Його роль ось уже 13-й сезон незмінно виконує Олександр Педан . Попри те, що в кадрі Сашко з’явився лише в новорічному випуску ювілейного сезону шоу, на знімальному майданчику він буває щодня і виконує кілька важливих функцій. Окрім, звісно, коментування раундів.

Олександр Педан вперше розповідає про залаштункові секрети та про те, як проходить його день на шоу «Хто зверху?»

Ранок починається з кави! Я сам вдома варю смачний фільтр. Кілька разів навіть брав із собою в термосі у знімальний павільйон та пригощав колег, – каже Педан. – Коли приїжджаю на майданчик, учасники першого випуску (а за день ми зазвичай знімаємо по дві програми) вже чекають у студії. Увага, секрет номер один: саме Пан Суддя проводить обов’язковий брифінг команд. Що це означає? Я детально проходжуся по всіх раундах та пояснюю правила й технічні тонкощі. Не хвилюйтеся, наповнення раундів завжди у строгому секреті. Після серйозних справ переходжу до приємного: намагаюся налаштувати учасників на позитивний легкий настрій і прошу кайфонути від процесу.

Ведучий Олександр Педан / Пресслужба Нового каналу

Ще один секрет! Робоче місце Пана Судді – не десь зверху над студією, як усі думають.

Я сиджу в окремій кімнаті разом із редакторами та керівниками проекту та пильно стежу за грою. У нас немає жодних заготовок, я коментую гру в реальному часі. Оскільки неможливо передбачити, як зірки зіграють той чи інший раунд, як пожартують чи що втнуть. Тому всі підбиття підсумків після конкурсів – суцільна імпровізація. Моя та дівчат-редакторок, які можуть завжди підкинути мені прикольний жарт, – ділиться Олександр Педан.

Один випуск «Хто зверху?» в ефірі триває близько півтори години. Знімають його, в середньому, чотири-п’ять годин. А готують до зйомок близько 50 людей з різних департаментів протягом місяців.

Я радий бути частиною величезної команди цього шоу. Для багатьох глядачів «Хто зверху?» – це признак стабільності та того, що життя триває. Саме це є головною мотивацією для нас знімати далі. Не хочеться втратити інтелектуальну складову цього шоу, хочеться бути справедливими. А ще дуже хочеться не повторюватись. 13-й сезон все ж таки… Тому уважність та креатив під час зйомок завжди ввімкнені на максимум. Чи вдалося нам цьогоріч? Дивіться вже скоро на Новому каналі! – закликає Сашко Педан.

Ведучий Олександр Педан з Лесею Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,