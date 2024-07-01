Тімур Мірошниченко розповів, як пройшли перші вихідні родини у новому складі після другого усиновлення
Ведучий програми «ЖВЛ Представляє» Тімур Мірошниченко та його дружина Інна стали батьками вчетверте.
Тімур зазначив, для них з дружиною це новий досвід, незважаючи на те, що шлях усиновлення вони вже проходили. Ведучий «ЖВЛ Представляє» розповів, що вчора Ангеліна вперше в житті скуштувала піцу.
Вчора ввечері, поки світла не було, гуляли на вулиці до 10 вечора. Ну і звісно, діти хочуть їсти – і ми замовили піцу. Їй 8 років, і вона вперше їла піцу. І звісно, вона навіть не знала, як її тримати. Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти, – поділився Тімур.
Вперше Тімур та Інна познайомились з Ангеліною місяць тому в Польщі. Саме там знаходився дитбудинок, який евакуювали в лютому 2022 року. Більше всього на зустріч з Ангеліной чекала 6-річна Мія, бо вона дуже хотіла старшу сестричку.
Я пам'ятаю, вона просто підійшла до нас і ствердно сказала: «Так, у мене у мене буде старша сестра, десь років 8. Ми будемо спати в одній кімнаті, вона на верхній полиці», – розповів Тімур.
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