Тімур Мірошниченко розповів, як пройшли перші вихідні родини у новому складі після другого усиновлення

Ведучий програми «ЖВЛ Представляє» Тімур Мірошниченко та його дружина Інна стали батьками вчетверте.

Зіркова пара, яка рік тому стала батьками для названого сина Марселя, якому скоро виповниться три, вдочерила старшу дівчинку Ангеліну. В ефірі «Сніданку з 1+1» ведучий Тімур Мірошниченко розповів, як сімʼя вперше провела вихідні у новому складі та як діти прийняли старшу сестру.

Тімур зазначив, для них з дружиною це новий досвід, незважаючи на те, що шлях усиновлення вони вже проходили. Ведучий «ЖВЛ Представляє» розповів, що вчора Ангеліна вперше в житті скуштувала піцу.

Вчора ввечері, поки світла не було, гуляли на вулиці до 10 вечора. Ну і звісно, діти хочуть їсти – і ми замовили піцу. Їй 8 років, і вона вперше їла піцу. І звісно, вона навіть не знала, як її тримати. Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти, – поділився Тімур.

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та чотирьма дітьми / пресслужба каналу 1+1 Україна

Ведучий розповів, що діти чекали на поповнення в родині. Вони записували відео для своєї старшої сестрички і відправляли її.

Вперше Тімур та Інна познайомились з Ангеліною місяць тому в Польщі. Саме там знаходився дитбудинок, який евакуювали в лютому 2022 року. Більше всього на зустріч з Ангеліной чекала 6-річна Мія, бо вона дуже хотіла старшу сестричку.

Я пам'ятаю, вона просто підійшла до нас і ствердно сказала: «Так, у мене у мене буде старша сестра, десь років 8. Ми будемо спати в одній кімнаті, вона на верхній полиці», – розповів Тімур.

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