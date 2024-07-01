Тімур Мірошниченко розповів, як пройшли перші вихідні родини у новому складі після другого усиновлення

1 липня 2024 12:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Тімур Мірошниченко розповів, як пройшли перші вихідні родини у новому складі після другого усиновлення
Тімур Мірошниченко з дружиною Інною
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Ведучий програми «ЖВЛ Представляє» Тімур Мірошниченко та його дружина Інна стали батьками вчетверте.

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Зіркова пара, яка рік тому стала батьками для названого сина Марселя, якому скоро виповниться три, вдочерила старшу дівчинку Ангеліну. В ефірі «Сніданку з 1+1» ведучий Тімур Мірошниченко розповів, як сімʼя вперше провела вихідні у новому складі та як діти прийняли старшу сестру.

Тімур зазначив, для них з дружиною це новий досвід, незважаючи на те, що шлях усиновлення вони вже проходили. Ведучий «ЖВЛ Представляє» розповів, що вчора Ангеліна вперше в житті скуштувала піцу.

Вчора ввечері, поки світла не було, гуляли на вулиці до 10 вечора. Ну і звісно, діти хочуть їсти – і ми замовили піцу. Їй 8 років, і вона вперше їла піцу. І звісно, вона навіть не знала, як її тримати. Не можу сказати, що складний, але надзвичайно цікавий досвід, коли ти пояснюєш очевидні, здавалося б, речі дитині, яка старше, ніж твої попередні діти, – поділився Тімур.

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та чотирьма дітьми / пресслужба каналу 1+1 Україна

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Ведучий розповів, що діти чекали на поповнення в родині. Вони записували відео для своєї старшої сестрички і відправляли її.

Вперше Тімур та Інна познайомились з Ангеліною місяць тому в Польщі. Саме там знаходився дитбудинок, який евакуювали в лютому 2022 року. Більше всього на зустріч з Ангеліной чекала 6-річна Мія, бо вона дуже хотіла старшу сестричку.

Я пам'ятаю, вона просто підійшла до нас і ствердно сказала: «Так, у мене у мене буде старша сестра, десь років 8. Ми будемо спати в одній кімнаті, вона на верхній полиці», – розповів Тімур.

Нагадаємо,

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