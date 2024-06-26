Телеканал СТБ та Starlight production розпочали виробництво 14-го сезону улюбленого кулінарного реаліті українців «МастерШеф».

Прем’єра проєкту «МастерШеф» 14 сезон відбудеться в осінньому телесезоні. За перемогу змагатимуться аматори, а оцінюватимуть їх незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво , Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Цієї осені на телеглядачів та учасників чекатиме багато сюрпризів! Насамперед, таке довгоочікуване для команди повернення масштабних виїзних конкурсів, адже «МастерШеф» любить зустрічатися зі своїми глядачами в реальному житті. Один з таких конкурсів нещодавно відбувся в самому серці столиці – на Андріївському узвозі – і традиційно зібрав навколо майданчика чимало шанувальників. Також цього сезону, вперше в історії проєкту, глядачі змогли долучитися до створення нових сценаріїв для «битви чорних фартухів». У конкурсі, що проходив на офіційній сторінці «МастерШеф», серед безлічі креативних пропозицій творча група обрала чотири переможні ідеї, а як вони виглядатимуть на екрані – побачимо вже зовсім скоро.

МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту / Пресслужба каналу СТБ

14-й сезон здивує ще одним нововведенням – «Золотий фартух».

Його отримує учасник або учасниця, яким вдасться вразити суддів на кастингу – і одразу потрапить до 20-ки найкращих, – розповідає креативний продюсер проєкту Дмитро Широбоков. – Але головний концепт сезону – це локальні продукти та українські страви. Нині відважні українські аграрії мають непростий період, вирощуючи та збираючи врожай в умовах повномасштабної війни, а ми дуже хочемо підтримувати своїх.

Сезонні фермерські продукти дають неабиякий простір для креативу у створенні нових українських страв, впевнена творча команда проєкту. Та інтригує, що деяким учасникам з «двадцятки» вже вдалося вразити вимогливих суддів стравами, які до цього ніколи не готувалися на легендарній кухні.

Попри велику війну, «МастерШеф» залишається для кулінарів-початківців саме тим місцем, де можна отримати неабиякий досвід, круто змінити своє життя та здійснити головну мрію. До нас на кастинг приходять за покликом серця, тому ви побачите і юристів, і психологів, засновника волонтерського фонду і навіть приму-балерину Харківського театру. Та найцінніше, коли заради участі в проєкті повертаються до України з-за кордону, – розповідає креативний продюсер проєкту Дмитро Широбоков.

Традиційно «МастерШеф» тримає фокус на підтримці наших захисників та захисниць, оголошуватиме збори на потреби ЗСУ й запрошуватиме на проєкт гостей, чия незламність гідна найвищої поваги.

Як проєкт, ми маємо нести певну соціальну відповідальність. Ще минулого сезону ми ухвалили рішення допомагати конкретній бригаді – це 70-й окремий батальйон територіальної оборони, у складі якого нині захищає країну наш випускник Вітя Перехрест. Для нього ми відкривали збори минулого року і продовжимо підтримувати їхню бригаду надалі, – розповідає директорка творчої студії Starlight production Вікторія Вишнякова.

Зйомки проєкту стартували наприкінці травня і триватимуть до серпня з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.