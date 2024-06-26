МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту
Телеканал СТБ та Starlight production розпочали виробництво 14-го сезону улюбленого кулінарного реаліті українців «МастерШеф».
Цієї осені на телеглядачів та учасників чекатиме багато сюрпризів! Насамперед, таке довгоочікуване для команди повернення масштабних виїзних конкурсів, адже «МастерШеф» любить зустрічатися зі своїми глядачами в реальному житті. Один з таких конкурсів нещодавно відбувся в самому серці столиці – на Андріївському узвозі – і традиційно зібрав навколо майданчика чимало шанувальників. Також цього сезону, вперше в історії проєкту, глядачі змогли долучитися до створення нових сценаріїв для «битви чорних фартухів». У конкурсі, що проходив на офіційній сторінці «МастерШеф», серед безлічі креативних пропозицій творча група обрала чотири переможні ідеї, а як вони виглядатимуть на екрані – побачимо вже зовсім скоро.
14-й сезон здивує ще одним нововведенням – «Золотий фартух».
Його отримує учасник або учасниця, яким вдасться вразити суддів на кастингу – і одразу потрапить до 20-ки найкращих, – розповідає креативний продюсер проєкту Дмитро Широбоков. – Але головний концепт сезону – це локальні продукти та українські страви. Нині відважні українські аграрії мають непростий період, вирощуючи та збираючи врожай в умовах повномасштабної війни, а ми дуже хочемо підтримувати своїх.
Попри велику війну, «МастерШеф» залишається для кулінарів-початківців саме тим місцем, де можна отримати неабиякий досвід, круто змінити своє життя та здійснити головну мрію. До нас на кастинг приходять за покликом серця, тому ви побачите і юристів, і психологів, засновника волонтерського фонду і навіть приму-балерину Харківського театру. Та найцінніше, коли заради участі в проєкті повертаються до України з-за кордону, – розповідає креативний продюсер проєкту Дмитро Широбоков.
Традиційно «МастерШеф» тримає фокус на підтримці наших захисників та захисниць, оголошуватиме збори на потреби ЗСУ й запрошуватиме на проєкт гостей, чия незламність гідна найвищої поваги.
Як проєкт, ми маємо нести певну соціальну відповідальність. Ще минулого сезону ми ухвалили рішення допомагати конкретній бригаді – це 70-й окремий батальйон територіальної оборони, у складі якого нині захищає країну наш випускник Вітя Перехрест. Для нього ми відкривали збори минулого року і продовжимо підтримувати їхню бригаду надалі, – розповідає директорка творчої студії Starlight production Вікторія Вишнякова.
Зйомки проєкту стартували наприкінці травня і триватимуть до серпня з дотриманням усіх безпекових правил під час повітряних тривог.