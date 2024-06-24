MELOVIN – про листи від шанувальників: «В жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу»
Співак та учасник розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» MELOVIN розповів, що читає та зберігає сотні відвертих меседжів від фанатів.
У мене, як і в усіх артистів, бувало різне. Навіть дуже дорогі подарунки. Але ніщо не зрівняється з листами, які я отримую поштою. Це найцінніше! – розповідає MELOVIN. – Люди зізнаються мені в таких речах, що інколи не віриться. Здається, що я єдина людина в їхньому житті, кому вони це наважуються розповісти. Там дуже травмуючі історії та власні труднощі, з якими людям доводиться жити. Якось хлопець поділився зі мною, що після того, як він розповів батькам, що він є представником ЛГБТК+ спільноти, його вигнали з дому. Багато молодих людей запитують в мене пораду, як розповісти батькам про свою позицію та орієнтацію. Або ж запитують, як здійснити свою мрію. Що робити, щоб не опустились руки. У цей момент почуваюся психотерапевтом. Їм потрібно виговоритись, а я це ціную та дозволяю зробити. Просто усвідомлюю, що кожному в цьому житті потрібно комусь довіритися. Та, на жаль, ті люди не можуть це зробити своїм близьким. Тож вони обирають мене, аби сказати все, що думають.
MELOVIN намагається читати всі меседжі від фанатів. Інколи, звісно, в листах немає болісних історій, а лише зізнання у прихильності та симпатії до артиста. Що теж не менш цінно та важливо.
Вам не передати, скільки листів я отримую. Їх точно сотні! І намагаюся читати геть усі, – ділиться артист. – А ще – в жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу до мами з татом. Там у мене є величезна шухляда, де ці листи зберігаються.