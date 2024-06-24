MELOVIN – про листи від шанувальників: «В жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу»

24 червня 2024 16:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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MELOVIN – про листи від шанувальників: «В жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу»
Співак MELOVIN
Пресслужба Нового каналу

Співак та учасник розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» MELOVIN розповів, що читає та зберігає сотні відвертих меседжів від фанатів.

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Фан-база співака MELOVIN – одна з найбільших та найактивніших у нашій країні. Вони називають себе «меловінатори». За своїм кумиром, як то кажуть, і у вогонь, і у воду: їздять за ним на концерти в різних містах, підтримують у будь-яких ініціативах, засипають подарунками. До речі, саме про це співак і розповів за лаштунками зйомок ігрового шоу «Хто зверху?», новий сезон якого стартує вже восени на Новому каналі.

У мене, як і в усіх артистів, бувало різне. Навіть дуже дорогі подарунки. Але ніщо не зрівняється з листами, які я отримую поштою. Це найцінніше! – розповідає MELOVIN. – Люди зізнаються мені в таких речах, що інколи не віриться. Здається, що я єдина людина в їхньому житті, кому вони це наважуються розповісти. Там дуже травмуючі історії та власні труднощі, з якими людям доводиться жити. Якось хлопець поділився зі мною, що після того, як він розповів батькам, що він є представником ЛГБТК+ спільноти, його вигнали з дому. Багато молодих людей запитують в мене пораду, як розповісти батькам про свою позицію та орієнтацію. Або ж запитують, як здійснити свою мрію. Що робити, щоб не опустились руки. У цей момент почуваюся психотерапевтом. Їм потрібно виговоритись, а я це ціную та дозволяю зробити. Просто усвідомлюю, що кожному в цьому житті потрібно комусь довіритися. Та, на жаль, ті люди не можуть це зробити своїм близьким. Тож вони обирають мене, аби сказати все, що думають.

Співак MELOVIN з шанувальниками / Пресслужба Нового каналу

MELOVIN намагається читати всі меседжі від фанатів. Інколи, звісно, в листах немає болісних історій, а лише зізнання у прихильності та симпатії до артиста. Що теж не менш цінно та важливо.

Вам не передати, скільки листів я отримую. Їх точно сотні! І намагаюся читати геть усі, – ділиться артист. – А ще – в жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу до мами з татом. Там у мене є величезна шухляда, де ці листи зберігаються.

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