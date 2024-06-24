MELOVIN – про листи від шанувальників: «В жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу» Юлія Туренко

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Співак MELOVIN Пресслужба Нового каналу

Співак та учасник розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» MELOVIN розповів, що читає та зберігає сотні відвертих меседжів від фанатів.