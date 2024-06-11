Віталій Кличко відзначив Ектора Хіменес-Браво нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва»
Днями Ектор Хіменес-Браво отримав почесну відзнаку від міського голови Києва Віталія Кличка.
Ектора Хіменеса-Браво було відзначено нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва». Київський міський голова Віталій Кличко особисто вручив почесну відзнаку Ектору.
Що я відчуваю зараз? Гордість. Гордість за вас. Ця нагорода завдяки вам, вашим донатам. Завдяки вашим репостам. Завдяки вашій підтримці та кожному повідомленню, які я отримую від вас щохвилини. Це все завдяки моїм командам та партнерам, які щодня працюють задля перемоги. Дякую, що ви зі мною... А я працюватиму далі. Заради перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо,
Оля Цибульська розповіла про проблеми з психічним здоровʼям.
Леся Нікітюк розповіла про звички, пов’язані з допомогою ЗСУ.