Віталій Кличко відзначив Ектора Хіменес-Браво нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва»

11 червня 2024 19:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Віталій Кличко відзначив Ектора Хіменес-Браво нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва»
Ресторатор Ектор Хіменес-Браво
instagram.com/hectorjimenezbravo

Днями Ектор Хіменес-Браво отримав почесну відзнаку від міського голови Києва Віталія Кличка.

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Ектор Хіменес-Браво, незмінний суддя проєкту «МастерШеф» та ведучий ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» на СТБ, продовжує активну волонтерську діяльність задля наближення нашої перемоги. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ресторатор займається активною волонтерською діяльністю з партнерами та командою своїх ресторанів, відкриває збори, особисто відвідує українських захисників та захисниць на лінії фронту, влаштовує благодійні вечері та всі кошти передає на потреби ЗСУ та постраждалих від наслідків російського вторгнення українців.

Ектор Хіменес-Браво отримав почесну відзнаку від міського голови Києва Віталія Кличка / Пресслужба каналу СТБ

Ектора Хіменеса-Браво було відзначено нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва». Київський міський голова Віталій Кличко особисто вручив почесну відзнаку Ектору.

Що я відчуваю зараз? Гордість. Гордість за вас. Ця нагорода завдяки вам, вашим донатам. Завдяки вашим репостам. Завдяки вашій підтримці та кожному повідомленню, які я отримую від вас щохвилини. Це все завдяки моїм командам та партнерам, які щодня працюють задля перемоги. Дякую, що ви зі мною... А я працюватиму далі. Заради перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.

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