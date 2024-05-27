Леся Нікітюк розповіла про звички, пов’язані з допомогою ЗСУ

27 травня 2024 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла про звички, пов’язані з допомогою ЗСУ
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча інтелектуально-розважального проєкту «єПитання» Леся Нікітюк розповіла про головне донатне правило.

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За два з половиною роки повномасштабної війни кожен українець точно зрозумів для себе, як донатити. Хтось відправляє частину коштів з кожної зарплатні у перевірений фонд, хтось регулярно закидає декілька гривень на збори друзів, хтось раз на пару місяців влаштовує власний великий збір. 

Про свої звички у волонтерстві розповіла зірка шоу Нового каналу «Хто зверху?», «єПитання» та «Розсміши коміка по-новому» Леся Нікітюк.

У мене немає якогось графіка чи календаря донатів. Знаєте, типу: «О, 22 травня. Відірвала сторіночку. Задонатила». Я роблю це постійно і по мірі спроможності, – говорить телеведуча та інфлюенсерка. – Щодо власних проєктів-зборів, то от два місяці тому ми провели величезний збір. За 20 годин зібрали майже мільйон вісімсот гривень та закрили багато потреб наших захисників. Придбали два бойових наземних дрони для 8-го полку Сил Спеціальних Операцій, пікап для спецпідрозділу ГУР МО, долучились до збору для постраждалих саперів з Хмельниччини.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Леся Нікітюк каже, що неважливо, скільки ти донатиш. Головне – робити це чесно. І в жодному випадку не розчаровуватись та не опускати рук.

Я вважаю, що зараз, в принципі, кожна людина має розуміти важку ситуацію, у якій ми живемо, та діяти по совісті, – ділиться телеведуча. – Особисто я, наприклад, коли не знаю, як мені вчинити, слухаю совість. Якщо спокійно сплю, значить все роблю правильно. Хоча, звісно, не треба забувати, що спокійно спати зараз можна лише завдяки Збройним Силам України. Їм треба допомагати та підтримувати постійно. Треба донатити, репостити і, головне, – не зупинятися!

Нагадаємо, 

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