Надія Матвєєва – про синдром втрачених можливостей під час війни та як соціальні мережі впливають на суспільство

Ведуча телеканалу СТБ Надія Матвєєва взяла участь у ток-шоу «Ми поруч» на радіо П’ятниця. У випуску підняли важливу тему – синдром втрачених можливостей під час війни, адже українці переживають зараз складні часи.

Обговорили, зокрема, як соціальні мережі впливають на суспільство та яка колосальна відповідальність лежить на медійних людях за контент. Надія Матвєєва поділилася своїм досвідом та порадами.

Синдром втрачених можливостей – це тривожний стан, коли нам здається, що життя проходить повз і ми щось не встигаємо. Наш мозок згодом сигналізує нам, що потрібно квапитися та діяти. Бо людина починає рівнятися на інших, які знаходяться навколо, які начебто все встигають. Хтось намагається наздогнати все, але це утопія. З часом людина усвідомлює, що охопити все неможливо, але тривога посилюється. Виходить замкнене коло, яке призводить до посиленої тривоги та незадоволення життям. З часом це може призвести до депресії, – пояснює психологиня Олена Шершньова.

У свою чергу, Надія Матвєєва зауважила, що синдром втрачених можливостей може виникнути, коли через соцмережі людям здається, що життя інших набагато насиченіше порівняно з власним. Тут усе залежить від сприйняття: важливо вміти розрізняти, на що варто звертати увагу, а на що ні, щоб цей синдром не розвивався.

На жаль, соціальні мережі сприяють цьому, адже для того, щоб зацікавити аудиторію, інфлюенсери створюють найпривабливішу картинку, емоційно забарвлюючи свій контент. Люди занурюються в це і сприймають все за чисту монету. Якби була моя воля, то я б постійно у соцмережах писала про прогулянки та Семі, але розумію, що це нікому не цікаво, – розповідає Матвєєва.

У сучасному світі люди стали заручниками соціальних мереж, які зараз є потужним інструментом впливу на суспільство. Публічні особи, маючи значну аудиторію, несуть особливу відповідальність за свої слова та дії в інтернеті. Їхні пости та коментарі можуть формувати громадську думку, впливати на поведінку людей і навіть змінювати хід подій. Ба більше, підписники, спостерігаючи за життям лідерів думок, часто вважають, що їхнє життя набагато краще. Це може призводити до синдрому втрачених можливостей, коли люди відчувають розчарування через свої власні досягнення та можливості. Тому відповідальність публічних людей у соціальних мережах є надзвичайно важливою темою для обговорення.

Інфлюенсери – заручники своїх підписників, адже вони змушені показувати цікаву картинку. Під час війни я особисто відчуваю відповідальність за свій контент. Показую те, що надихає, підтримує, допомагає зберегти настрій і робити добрі справи, особливо коли це стосується допомоги військовим або людям, які постраждалим від війни. Це необхідно для виконання своїх зобов’язань перед суспільством і перед собою. Однак, це також може спричинити синдром втрачених можливостей, оскільки людина може відчувати тиск, порівнюючи свої дії з іншими й вважаючи, що робить недостатньо, – зазначає Надія.

Гості ток-шоу поговорили також про детокс від соціальних мереж і чим він корисний. Надія Матвєєва радить дотримуватись «гігієни соціальних мереж»: періодично брати час для себе і просто не заходити туди. Замість порівняння себе з кимось краще зосередитися на власному житті і досягненнях.

А ось психологиня Олена Шершньова рекомендує все в житті балансувати. Знаходити час для відпочинку та відновлення сил. Важливо пам'ятати про свої пріоритети та не перевантажувати себе як морально так і фізично. Тоді проблема зменшиться. А якщо це затяжна депресія, то варто звернутися до спеціаліста.