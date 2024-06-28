Ведуча загальнонаціонального марафону «Єдині новини» і програм телеканалу СТБ «Вікна-новини» та «ДНК. Свої» Тетяна Висоцька отримала почесну нагороду від Спілки журналістів України.

Напередодні Дня Конституції Тетяну Висоцьку відзначили за заслуги перед українським народом за авторський цикл #ХерсонськіГолоси.

#ХерсонськіГолоси – це цикл оповідей з окупації та прифронтової зони. Висоцька, яка сама родом з Херсонщини (Асканія-Нова), веде його вже третій рік, аби світ знав, з чим доводиться щодня стикатися її землякам.

Ці хроніки, попри страшенний ризик, мої земляки допомагають збирати по дещицях. Вони почали писати мені в особисті повідомлення на початку окупації Херсонщини. Люди були в шоковому стані, в протестному настрої, вони прагнули поділитись і прагнули бути почутими. Я зрозуміла, що маю стати саме тим майданчиком, де херсонці можуть розповісти всю правду про своє життя. Щоб це читали, поширювали і, найголовніше, пам’ятали, – розповідає Тетяна Висоцька.

Тетяна Висоцька отримала нагороду за авторський цикл #ХерсонськіГолоси / Пресслужба каналу СТБ

Кожна історія #ХерсонськіГолоси дуже особиста, деякі читати важко і боляче. Але всі вони – про мужність звичайних людей, про їхню віру в Україну, про незламність і готовність захищати своє навіть в нелюдських умовах окупації.

Я мінімально втручаюся в розповіді людей, бо так краще відчуваються почуття і емоції, – зауважує Тетяна. – Моя головна задача – забезпечити анонімність кожного оповідача. Це величезна особиста відповідальність, адже це розповіді людей переважно з окупації, коли питання безпеки стоїть дуже важливо. Кожна деталь має бути виверена, щоб не дай боже їх не знайшли окупанти. Тому кожна звістка звідти для мене безцінна. Найстрашніше – якщо їхні голоси ставатимуть тихішими.

Авторський цикл Тетяни Висоцької #ХерсонськіГолоси / Пресслужба каналу СТБ

Тетяна Висоцька, яка входить у склад Херсонської обласної організації журналістів, зазначила, що для неї ця нагорода є визнанням кожного голосу земляків, що звучить у циклі #ХерсонськіГолоси.

Ці історії є свідченнями злочинів рф проти українського народу. Те, що переживає Херсонщина, потребує визнання і вдячності. Аби люди на окупованих територіях не відчували себе покинутими, а їхні голоси звучали серед інших українців уголос. Ми маємо тримати голоси людей, які чекають визволення з російської окупації, в інформаційному полі. Тому для мене велика честь бути провідником і медійним майданчиком для всіх людських історій, які документують війну, – говорить Тетяна.

Знайти авторський цикл Тетяни Висоцької можна на фейсбук-сторінці ведучої за тегом #ХерсонськіГолоси.

Авторський цикл Тетяни Висоцької #ХерсонськіГолоси / Пресслужба каналу СТБ

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