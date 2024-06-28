Тетяна Висоцька отримала нагороду за авторський цикл #ХерсонськіГолоси

28 червня 2024 14:03 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Тетяна Висоцька отримала нагороду за авторський цикл #ХерсонськіГолоси
Ведуча Тетяна Висоцька
instagram.com/t.vysotska

Ведуча загальнонаціонального марафону «Єдині новини» і програм телеканалу СТБ «Вікна-новини» та «ДНК. Свої» Тетяна Висоцька отримала почесну нагороду від Спілки журналістів України.

Читайте такожВіталій Кличко відзначив Ектора Хіменес-Браво нагрудним знаком «За сприяння обороні Києва»
Напередодні Дня Конституції Тетяну Висоцьку відзначили за заслуги перед українським народом за авторський цикл #ХерсонськіГолоси.

#ХерсонськіГолоси – це цикл оповідей з окупації та прифронтової зони. Висоцька, яка сама родом з Херсонщини (Асканія-Нова), веде його вже третій рік, аби світ знав, з чим доводиться щодня стикатися її землякам.

Ці хроніки, попри страшенний ризик, мої земляки допомагають збирати по дещицях. Вони почали писати мені в особисті повідомлення на початку окупації Херсонщини. Люди були в шоковому стані, в протестному настрої, вони прагнули поділитись і прагнули бути почутими. Я зрозуміла, що маю стати саме тим майданчиком, де херсонці можуть розповісти всю правду про своє життя. Щоб це читали, поширювали і, найголовніше, пам’ятали, – розповідає Тетяна Висоцька.

Тетяна Висоцька отримала нагороду за авторський цикл #ХерсонськіГолоси / Пресслужба каналу СТБ

Кожна історія #ХерсонськіГолоси дуже особиста, деякі читати важко і боляче. Але всі вони – про мужність звичайних людей, про їхню віру в Україну, про незламність і готовність захищати своє навіть в нелюдських умовах окупації.

Я мінімально втручаюся в розповіді людей, бо так краще відчуваються почуття і емоції, – зауважує Тетяна. – Моя головна задача – забезпечити анонімність кожного оповідача. Це величезна особиста відповідальність, адже це розповіді людей переважно з окупації, коли питання безпеки стоїть дуже важливо. Кожна деталь має бути виверена, щоб не дай боже їх не знайшли окупанти. Тому кожна звістка звідти для мене безцінна. Найстрашніше – якщо їхні голоси ставатимуть тихішими.

Авторський цикл Тетяни Висоцької #ХерсонськіГолоси / Пресслужба каналу СТБ

Тетяна Висоцька, яка входить у склад Херсонської обласної організації журналістів, зазначила, що для неї ця нагорода є визнанням кожного голосу земляків, що звучить у циклі #ХерсонськіГолоси.

Ці історії є свідченнями злочинів рф проти українського народу. Те, що переживає Херсонщина, потребує визнання і вдячності. Аби люди на окупованих територіях не відчували себе покинутими, а їхні голоси звучали серед інших українців уголос. Ми маємо тримати голоси людей, які чекають визволення з російської окупації, в інформаційному полі. Тому для мене велика честь бути провідником і медійним майданчиком для всіх людських історій, які документують війну, – говорить Тетяна.

Знайти авторський цикл Тетяни Висоцької можна на фейсбук-сторінці ведучої за тегом #ХерсонськіГолоси.

Авторський цикл Тетяни Висоцької #ХерсонськіГолоси / Пресслужба каналу СТБ

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ новини нагорода Тетяна Висоцька Херсонські Голоси

Матеріали на тему

Зірка серіалу «Голова» Дмитро Гирявець розповів про заручини
Новини

Зірка серіалу «Голова» Дмитро Гирявець розповів про заручини
«Неймовірні дуети»: MELOVIN став наставником талант-шоу
Новини

«Неймовірні дуети»: MELOVIN став наставником талант-шоу
МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту
Новини

МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту
Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
Телешоу

Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
Хто знає: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 12.06.2024)

Хто знає: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 12.06.2024)
MELOVIN – про листи від шанувальників: «В жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу»

MELOVIN – про листи від шанувальників: «В жодному разі не викидаю їх, а відправляю в Одесу»
МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту

МастерШеф 14 сезон: сюрпризи та нововведення, якими СТБ дивуватиме у новому сезоні проєкту

Популярне відео

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
Хто знає: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 12.06.2024)

Хто знає: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 12.06.2024)
Надія Матвєєва – про синдром втрачених можливостей під час війни та як соціальні мережі впливають на суспільство

Надія Матвєєва – про синдром втрачених можливостей під час війни та як соціальні мережі впливають на суспільство
Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)

Хто знає: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 13.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK