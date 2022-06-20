Тетяна Висоцька: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає
20 июня 2022 19:15
Ведуча Тетяна Висоцька з донькою і чоловіком
Пресслужба каналу СТБ
Наприкінці травня ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька повернулася до рідного Києва, до роботи та єдиного новинного телемарафону.
Тетяні Висоцькій разом із донькою вдалось відвідати чоловіка, який пішов служити в перші дні війни з росією, на позиціях під Києвом. Ведуча поділилася враженнями від поїздки:
Ми давно збиралися на позиції до Олексія, подивитися, як хлопці облаштувалися, окопалися. Екскурсією ми з донькою задоволені, усе зроблено масштабно. А позиція, на якій служить чоловік, стратегічна для столиці. Бліндажі, окопи, точки спостереження – донька все уважно роздивилася, тепер на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає.
Ведуча Тетяна Висоцька з донькою і чоловіком / Пресслужба каналу СТБ
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