Тетяна Висоцька: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає

20 июня 2022 19:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тетяна Висоцька: Донька на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає
Ведуча Тетяна Висоцька з донькою і чоловіком
Пресслужба каналу СТБ

Наприкінці травня ведуча Вікна-новини на СТБ Тетяна Висоцька повернулася до рідного Києва, до роботи та єдиного новинного телемарафону.

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А днями Тетяні Висоцькій разом із донькою вдалось відвідати чоловіка, який пішов служити в перші дні війни з росією, на позиціях під Києвом. Ведуча поділилася враженнями від поїздки:

Ми давно збиралися на позиції до Олексія, подивитися, як хлопці облаштувалися, окопалися. Екскурсією ми з донькою задоволені, усе зроблено масштабно. А позиція, на якій служить чоловік, стратегічна для столиці. Бліндажі, окопи, точки спостереження – донька все уважно роздивилася, тепер на власні очі переконалася, що тато її міцно захищає.

Ведуча Тетяна Висоцька з донькою і чоловіком / Пресслужба каналу СТБ

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