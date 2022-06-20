Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги

20 июня 2022 13:10 Туренко Андрей
Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги
Ведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк нагадала правила поведінки під час повітряної тривоги.

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З 24 лютого російські війська регулярно бомблять українські міста, наражаючи на небезпеку мирних жителів. Щодня у різних областях країни лунає сигнал повітряної тривоги, що закликає українців сховатися у найближчому укритті. 

Хоча багато хто звик до регулярних сирен, не варто ігнорувати попередження. Про це нагадала ведуча Леся Нікітюк.

Звук сирени — це попередження, що потрібно спокійно зібратися та піти до бомбосховища. Більше мене хвилює, як до цього ставляться діти. В мене дві племінниці, яким десять та чотири роки. Кілька тижнів ми звикали до того, що їм треба правильно й чесно пояснювати все, що відбувається, — розповіла Леся. — Звук сирени — це можливість врятувати себе. Тому спимо одягнутими, щоб у будь-який момент швидко спуститися в укриття. Закликаю всіх не ігнорувати сигнал тривоги.

Ведуча Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

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Сама Леся разом із родиною використовує в якості укриття вбиральню батьківського будинку: там можна сховатися під стіною, а зверху — бетонне перекриття та сходи. У сховищі завбачливо поставили валізу з документами та воду. 

Нагадаємо, 

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