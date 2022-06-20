Леся Нікітюк розповіла, де проводить години тривоги
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк нагадала правила поведінки під час повітряної тривоги.
Хоча багато хто звик до регулярних сирен, не варто ігнорувати попередження. Про це нагадала ведуча Леся Нікітюк.
Звук сирени — це попередження, що потрібно спокійно зібратися та піти до бомбосховища. Більше мене хвилює, як до цього ставляться діти. В мене дві племінниці, яким десять та чотири роки. Кілька тижнів ми звикали до того, що їм треба правильно й чесно пояснювати все, що відбувається, — розповіла Леся. — Звук сирени — це можливість врятувати себе. Тому спимо одягнутими, щоб у будь-який момент швидко спуститися в укриття. Закликаю всіх не ігнорувати сигнал тривоги.
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