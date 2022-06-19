Алекс Якутов розповів, як тато відучив його палити: "Я добре отримав"

Експерт реаліті «На ножах» на Новому каналі Алекс Якутов згадав найважливіші уроки від батька.

У третю неділю червня українці відзначають День батька . Цього року він випадає на 19 число. Для дитини тато дуже важливий, адже він може багато чого навчити.

Експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов рано лишився без батька. Чоловік помер, коли хлопцеві було шість. Майбутнього Шефа виховав вітчим, який став для нього татом.

Він навчив мене відповідати за свої вчинки, дружби серед чоловіків, поваги до старших. Я ріс у буремний час у хуліганському районі, і він навчив мене постояти за себе, – згадує Шеф. – А ще прищепив любов до історії. Коли приходив зі школи, мама перевіряла, чи вивчив уроки. Вона швидко переглядала письмову роботу. А потім питала, чи вчив історію? І я їй переказував свою «історію». Придумував на ходу. Ліпив, що на думку спадало. Коли повертався тато з роботи, кликав мене: «Землячок, ти вивчив історію?» Він жартівливо називав мене «землячок». Я розповідав те саме, що й мамі. Тоді він казав: «Щось тут не те, неси підручник». Отак і доводилося вчити поглиблено. Завдяки батьку я полюбив цей предмет. А ще він замовляв мені додаткові книжки з історії. І я їх читав. Досі люблю як історію, так і читати.

Експерт реаліті «На ножах» Алекс Якутов / Пресслужба Нового каналу

Проте вітчим теж рано пішов з життя.

Він дуже багато курив. Хоч що б робив, не випускав сигарети з рота. А коли побачив, що я палю, дав звіздюлєй, – зізнається Алекс. – Мені було років 13, я вийшов з другом погуляти. Назустріч нам йшли якісь дві дівчини. Ми дістали сигарети, щоб по-діловому познайомитись. Хоч палити не вмів, але дістав цигарку, прикурив. Батько проходив повз і побачив. Вдома я добре отримав. Тато пояснив, що паління негативно впливає на здоров’я, хоча сам багато курив. Він виявився правий. На жаль, помер від інфаркту в 42 роки. Їхав додому і стало зле. Тому я й не палю.

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