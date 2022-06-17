Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ

17 июня 2022 20:00 Туренко Андрей
Астрологиня пояснила, в чому феномен Валерія Залужного як Головнокомандуючого ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
пресс-служба Нового канала

Запеклість та майстерність, з якими українська армія дає відсіч російському агресору, захоплює весь світ.

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Наші військові успіхи стали можливими не лише завдяки сучасному способу ведення бойових дій, а й завдяки новому поколінню генералів. Зокрема, Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Днями на YouTube-каналі Нового вийшло повне досьє на «‎залізного генерала». Цікави факти з біографії, подробиці про кар'єрні злети та особисте життя, архівні дитячі та юнацькі фото – все це в ролику! ‎

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / пресс-служба Нового канала

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Серед іншого, в досьє – коментар експертки Нового каналу, спеціалістки з Західної Астрології Юлії Опалат. Вона пояснила, чому з астрологічної точки зору Валерій Залужний ідеально підходить на роль Головнокомандувача ЗСУ.

Валерій народився під найпатріотичнішим знаком зодіаку. Він Рак, – розповіла астрологиня. – У цього знаку дуже міцний, майже підсвідомий зв'язок із Батьківщиною, зі своїм корінням. Він обрав своїм призначенняям захист Батьківщини, адже це дуже резонує з його енергіями. Також Валерію притаманні такі властивості, як хазяйновистість, живучість і адаптабельність. Тобто вміння підлаштовуватися під обставини. Це дуже доречно в його діяльності як головнокомандуючого та генерала, де необхідно вміти віртуозно адаптуватися.

Нагадаємо, 

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