Екстрасенс Макс Гордєєв зробив цікавий прогноз для України: Макрон, США і ленд-ліз, Ердоган, путін

16 июня 2022 20:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Екстрасенс Макс Гордєєв зробив цікавий прогноз для України: Макрон, США і ленд-ліз, Ердоган, путін
Екстрасенс Макс Гордєєв
Пресслужба каналу Україна

Популярний екстрасенс і таролог Макс Гордєєв зробив цікавий прогноз для України. Він дав оцінку візиту лідерів європейських країн до Києва і з’ясував, у чиїх силах закінчити війну в Україні.

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Нарешті настав час довгоочікуваного візиту лідерів Франції, Італії та Німеччини до України. Але питання, чого очікувати українцям від нього досі висить у повітрі. Найзагадковіша персона для нас – пан Макрон, який досі не визначився, кого він підтримує в цій війні.

Наразі він шукає, де йому краще. Він відлюдник. Людина шукає близьких до себе, до своєї ідеї та ідеології. Він не має єдиної думки стосовно цієї війни взагалі, – побачив відповідь у картах Таро екстрасенс Макс Гордєєв у студії «Ранку з Україною».

Візит в Україну може допомогти президенту Франції визначитись зі своєю позицією. І якщо на допомогу європейської країни ми можемо лише сподіватись, то закон про ленд-ліз для України вже підписаний президентом США. За словами Макса Гордєєва, він і стане одним із ключиків до нашої перемоги.

Випала карта Імператор, яка має значення стабільності. Хоча закон вже прийнятий, досі вирішуються важливі питання. Але карта Коханців, яка випала другою, каже про те, що ми маємо вибір. Нам насправді багато країн допомагають, за що ми їм дуже вдячні, – коментує таролог.

Одним із найзавзятіших помічників України є президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається посприяти перемовинам Володимира Зеленського з путіним.

Ердоган виступає за справедливість. Він серйозно ставиться до цього. Президент Туреччини не з тих, хто говоритиме й сидітиме склавши руки. Він за чесність, – розповідає Макс Гордєєв. – Але як би хто не старався, зустрічі не буде. Стосунки не дозволять Зеленському зробити цей крок. А ще, мені здається, що сам путін боїться цієї зустрічі. Він не зможе морально та фізично знаходитись там.

Екстрасенс запевняє – навіть з мінімальною допомогою Україна виграє цю війну завдяки силі та незламності нашого народу.

Нагадаємо,

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