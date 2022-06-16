Екс-учасник "Холостячки" Андрій Рибак одружується: деталі майбутнього весілля

16 июня 2022 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Екс-учасник
Екс-учасник "Холостячки" Андрій Рибак
пресс-служба канала СТБ

11 червня в ефірі СТБ та на офіційному Youtube-каналі вийшов 3 випуск нового проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником.

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Відверто та емоційно про життя до та після війни розповіли екс-учасники 1 сезону реаліті «Холостячка». Радіоведучий, блогер та гуморист Андрій Рибак зізнався, як війна вплинула на його стосунки з коханою – Аліною – та поділився подробицями майбутнього весілля!

Стосунки пари тривають майже два роки. Закохані зізнаються, що за час війни стали ще ближчими. 

По-перше, ми завели кота. А по-друге, вирішили одружитися, – зізнався Андрій. – Ми разом все обговорюємо. Навіть, якою буде пропозиція та майбутні обручки. Тому мені дуже просто.

Андрій Рибак з Аліною / пресс-служба канала СТБ

Аліна не приховує того, що сама почала натякати на подальший розвиток подій. Сама ж пропозиція одружитися виявилась спонтанною, під час переписки. Це сталося, коли кохана Андрія на короткий час виїхала за кордон. Але хлопець запевнив, що руку та серце Аліни ще раз попросить так, як вона про це мріяла. 

Батьки пари також з нетерпінням чекають на весілля дітей. Проте на початку, зізнається Аліна, її мама з обережністю ставилася до цих стосунків, адже дивилась сезон «Холостячки» з участю коханого доньки. 

Але час пройшов, і зараз Андрій батькам дуже подобається, – відзначила дівчина.

пресс-служба канала СТБ

Чудові стосунки склалися і у обраниці Рибака з його мамою. Андрій жартує, що Аліна спілкується з його близькими зараз більше, ніж він сам. 

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Також пара зізналася, що через декілька років планують самі стати батьками та народити дитину. А поки відточують навички догляду та турботи на кошеняті – Музі. 

Григорій Решетник, Аліна та Андрій Рибак / пресс-служба канала СТБ

Весілля закохані хочуть справити вже цього літа, у серпні – між Днем Незалежності України і днем народження Андрія. 

Єдині розбіжності у плануванні – масштаб святкування. Аліна хоче розписатися і сімейну вечерю у ресторані. А я – трохи додати весільної атрибутики! З підкиданням букету і відео, де я задумливий збираюсь на своє весілля, – жартує екс-учасник реаліті.

Нагадаємо, 

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