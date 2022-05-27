Як ти?: свою історію життя після 24 лютого розповість співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч

28 травня в ефірі о 9:30 та на офіційному Youtube-каналі СТБ стартує новий проєкт «Як ти?» з Григорієм Решетником.

На глядачів та підписників чекає серія емоційних та відвертих інтерв’ю з улюбленими героями головних романтичних реаліті країни «Холостяк» і «Холостячка». Першою свою історію життя після 24 лютого розповість співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч

Щовесни українці збиралися по п’ятницях навколо улюбленого проєкту, щоб насолодитись справжніми емоціями і неймовірними побаченнями. Але цієї весни війна відібрала у всіх нас традиційну та таку очікувану прем’єру. Три місяці ми живемо в непростих умовах, захищаємо рідних, працюємо, допомагаємо ЗСУ і всі разом день за днем наближаємо нашу перемогу.

Але ми також бачимо за відгуками нашої аудиторії в соцмережах, як люди скучили за романтичними форматами «Холостяк» і «Холостячка». Youtube-проєкт «Як ти?» надасть можливість і глядачам, і учасникам шоу знову зібратись разом, щоб поговорити не тільки про війну, взаємодопомогу, волонтерство, боротьбу за перемогу, а й про особисте. Відверто і без купюр. Вірю, що ця прем’єра допоможе всім нам отримати порцію романтичного позитиву і знову, як і раніше, обрати Любов разом з СТБ. Адже справжня любов завжди перемагає, – поділився Григорій Решетник.

Хейт за макіяж під час війни, нокаут для Баскова, стосунки з колишнім хлопцем, який пішов добровольцем, гаряча підтримка «Азова», хто з учасників шоу запропонував Златі допомогу під час війни – про це та інше у прем’єрному випуску проєкту «Як ти?».

Я пишаюсь українськими селебрітіс, їхньою самовідданістю та принциповістю. Це ми побачимо і в інтерв'ю Злати Огнєвіч, нашої першої героїні. Я спробую дізнатися, чи досі Злата холостячка, як у неї складаються стосунки з учасниками сезону реаліті в умовах війни та як вплинули нові реалії на її життя. Пролунає багато ексклюзивних особистих одкровень. Повірте, ви будете здивовані, – розповів Григорій.

Не пропустіть найемоційніше та найвідвертіше інтерв’ю Злати Огнєвіч у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником» 28 травня о 9:30 в ефірі та на ютуб-каналі СТБ.