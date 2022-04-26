Злата Огнєвіч дала поради жінкам, як не втратити сенс життя у важкий період
Співачка Злата Огнєвіч розповіла, які висновки вона зробила під час війни.
Зараз зірка поступово повертається до мирного життя, пише пісні та намагається по-філософськи ставитись до тривог, одна з яких застала артистку прямо під час запису інтерв’ю.
Я звикаю жити в нових обставинах і умовах. Я не хочу боятися! Буду гідно проживати ці дні, які мені відведені. Не знаю, багато їх чи мало, але не хочу жити в постійному страхі. Хочу поділитись своєю сміливістю з іншими. І повірте, жителі Маріуполя, яких взяли у заручники, перебувають у куди гіршому становищі, ніж я, і в мене просто серце болить за них, – розповіла Злата Огнєвіч в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».
Ми маємо підтримувати себе в рівновазі – виконувати всі ті рутинні речі, якими жили до війни. Якщо ви маєте таку можливість доглядайте за собою – робіть маски для волосся, вдягайте улюблений одяг, відключайте себе трохи. Розумію, що повністю відключитись не виходить, але треба розвантажувати психіку. Це моя порада кожній! Я роблю це з першого дня війни, адже розумію, що просто не маю права падати духом. Інколи ловлю себе на думці, що допомагаю людям залишаючись сильною, і маю показувати приклад іншим, – поділилась артистка.
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