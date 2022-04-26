Злата Огнєвіч дала поради жінкам, як не втратити сенс життя у важкий період

26 апреля 2022 14:20 Туренко Андрей
Злата Огнєвіч дала поради жінкам, як не втратити сенс життя у важкий період
Співачка Злата Огнєвіч
instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч розповіла, які висновки вона зробила під час війни.

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Популярна співачка Злата Огнєвіч ще до початку війни вирішила, що не залишить свою країну в біді, тому весь цей час зірка перебуває у Києві. Єдине, на що наважилась артистка – вивезти батьків на Західну Україну, адже вони жили в Київській області, тому хвилювань за них і їхні життя було чимало. 

Зараз зірка поступово повертається до мирного життя, пише пісні та намагається по-філософськи ставитись до тривог, одна з яких застала артистку прямо під час запису інтерв’ю.

Я звикаю жити в нових обставинах і умовах. Я не хочу боятися! Буду гідно проживати ці дні, які мені відведені. Не знаю, багато їх чи мало, але не хочу жити в постійному страхі. Хочу поділитись своєю сміливістю з іншими. І повірте, жителі Маріуполя, яких взяли у заручники, перебувають у куди гіршому становищі, ніж я, і в мене просто серце болить за них, – розповіла Злата Огнєвіч в інтерв’ю програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна».

Співачка Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

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Але незважаючи на біль та постійні переживання, співачка запевняє – кожна жінка має відчувати себе спевнено та не забувати дбати про себе. А думка про те, що у військовий час це робити недоречно, є не зовсім правильною.

Ми маємо підтримувати себе в рівновазі – виконувати всі ті рутинні речі, якими жили до війни. Якщо ви маєте таку можливість доглядайте за собою – робіть маски для волосся, вдягайте улюблений одяг, відключайте себе трохи. Розумію, що повністю відключитись не виходить, але треба розвантажувати психіку. Це моя порада кожній! Я роблю це з першого дня війни, адже розумію, що просто не маю права падати духом. Інколи ловлю себе на думці, що допомагаю людям залишаючись сильною, і маю показувати приклад іншим, – поділилась артистка.

Нагадаємо, 

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