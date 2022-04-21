Віктор Павлік розповів, як переносить розлуку з коханою дружиною

21 апреля 2022 12:29 Туренко Андрей
Віктор Павлік розповів, як переносить розлуку з коханою дружиною
Віктор Павлік та Катерина Репяхова
пресс-служба канала Украина

Співак Віктор Павлік розповів, яке непросте рішення прийняв одразу, як дізнався про початок війни та чим займається сьогодні в Україні.

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Відомий український співак Віктор Павлік про початок війни дізнався так само як і всі українці. Спочатку вони з дружиною Катериною Репяховою почули гучний вибух, і дівчина одразу зрозуміла, що сталося щось страшне.

Дружина одразу забила тривогу, адже треба рятувати дитину. Ми насамперед думаємо про сина – це наш сенс життя. Тому того ж дня ми зібрали речі та виїхали на Західну Україну. Спочатку думали їхати до моєї мами, але там надто мало місця, тож вирішили попроситись до друзів. А ось найважчою виявилась дорога – 3 доби діставались до місця призначення, лише уявіть, за день долали 200 км. Було важко, але у мене була ціль – вивезти дитину в безпечне місце, – розповів Віктор Павлік журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Віктор Павлік та Катерина Репяхова з сином / пресс-служба канала Украина

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Але родина музиканта прожила на Західній Україні не довго. За кілька днів Катерина з сином та своєю мамою відправились у Ізраїль, де живе сестра дівчини. Віктор Павлік зізнається – зараз він спокійний за свою сім’ю та може допомагати українцям. Музикант чи не щодня відвідує різноманітні волонтерські пункти, грає на гітарі, співає з добровольцями пісні та підтримує бойовий дух людей у нелегкий час. Проте серце музиканта щохвилини рветься до дружини та маленького Михасика.

Це наша перша тривала розлука. Вона поїхала, а скільки це триватиме не знає ніхто, можливо, місяць, а може і довше. Я просто радію, що вони в безпеці та і близькі поруч. Ми щодня спілкуємось, щодня я бачу Михасика, помічаю, як він росте. Звісно, мені складно, але стримує і заспокоює те, що син і дружина у безпеці, – поділився артист.

Нагадаємо, 

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