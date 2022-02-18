Жена Виктора Павлика планирует сделать пластические операции против его воли

18 февраля 2022 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Виктора Павлика планирует сделать пластические операции против его воли
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
пресс-служба канала Украина

Блогер Екатерина Репяхова сделает пластическую операцию.

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Недавно супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова выставляла в сторис свои планы на год. Среди прочего были и 2 операции: маммопластика весной и ринопластика осенью.

Вот так проснулась однажды и поняла, что нужно делать. Раз мы живем в такое время, когда есть такая возможность, жизнь одна и нужно ее жить по полной, - говорит Екатерина Репяхова на телеканале «Украина». – Сделаю все. Куда он денется? Я уже спросила. Он против. Ну, что я могу сделать, что он против? Я ему тоже говорю – уколи межбровку себе. Он не желает. Так что теперь? Он не хочет. А я хочу. Он не делает то, что я его прошу. Поэтому я не буду делать то, что он меня просит.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / instagram.com/repyahovakate

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Также в планах и празднование свадьбы с Виктором Павликом.

Только пока решили, что весной. Я буду делать все уже в последний момент, я уже боюсь что-то заранее планировать, если честно. И с карантинами, и со всем остальным. Поэтому я за месяц быстренько все сделаю. После того, как я уже посчитала свадьбу на 100 человек, я уже поняла, что хочу маленькую свадьбу. Планировали в Днепре делать свадьбу, первую нашу. Сейчас уже в Киеве, - поделилась супруга певца.

Напомним, 

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