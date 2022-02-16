4 упражнения для красивой спины от фитнес-тренера Марины Боржемской

4 упражнения для красивой спины от фитнес-тренера Марины Боржемской

Марина Боржемская, ведущая мейковер-шоу «Счастливы за семь дней» на СТБ, поделилась подборкой полезных упражнений для спины. По словам фитнес-тренера, простой комплекс поможет избежать сутулости и дряблости кожи.

Каждое воскресенье, в 18:40 на СТБ, Марина Боржемская , вместе с Надеждой Матвеевой и Андреем Жельветро, продолжают менять жизнь героинь мейковер-шоу «Счастливы за семь дней». Ценными советами эксперты делятся не только в эфире, но и в социальных сетях. Так, Марина поделилась полезным и эффективным комплексом упражнений для спины.

Хотите носить летом платье с глубоким вырезом сзади? Ежедневная сидячая работа не проходит бесследно. Результатом могут стать сутулость, дряблая кожа и «крылья». Этот комплекс поможет избавиться от таких нюансов, – говорит Марина Боржемская.

Фитнес-тренер Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

1. Плавание

Исходная позиция: лягте на пол на живот. Движения: на вдохе оторвите прямые руки и ноги от пола. Двигайте ими как при плавании кролем. Старайтесь не напрягать шею.

2. Лодочка

Исходная позиция: продолжайте лежать на животе. Движения: захватите голень руками с внешней стороны и раскачивайтесь вперед-назад, стараясь добиться максимальной амплитуды. После упражнения потянитесь в обратную сторону, выгнув спину вперед.

3. Кошка

Исходная позиция: встаньте на четвереньки. Движения: плавно выгибайте спину в одну и другую сторону. Делайте упражнение медленно, ощущая каждый позвонок.

4. Повороты

Исходная позиция: сядьте на пол с вытянутыми ногами и ровной спиной. Движения: поворачивайте корпус вправо-влево, как можно дальше вытягивая руки в разные стороны. Скручивания позвоночника должны совершаться на выдохе.

Напомним,