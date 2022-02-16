4 упражнения для красивой спины от фитнес-тренера Марины Боржемской
Марина Боржемская, ведущая мейковер-шоу «Счастливы за семь дней» на СТБ, поделилась подборкой полезных упражнений для спины. По словам фитнес-тренера, простой комплекс поможет избежать сутулости и дряблости кожи.
Хотите носить летом платье с глубоким вырезом сзади? Ежедневная сидячая работа не проходит бесследно. Результатом могут стать сутулость, дряблая кожа и «крылья». Этот комплекс поможет избавиться от таких нюансов, – говорит Марина Боржемская.
1. Плавание
Исходная позиция: лягте на пол на живот. Движения: на вдохе оторвите прямые руки и ноги от пола. Двигайте ими как при плавании кролем. Старайтесь не напрягать шею.
2. Лодочка
Исходная позиция: продолжайте лежать на животе. Движения: захватите голень руками с внешней стороны и раскачивайтесь вперед-назад, стараясь добиться максимальной амплитуды. После упражнения потянитесь в обратную сторону, выгнув спину вперед.
3. Кошка
Исходная позиция: встаньте на четвереньки. Движения: плавно выгибайте спину в одну и другую сторону. Делайте упражнение медленно, ощущая каждый позвонок.
4. Повороты
Исходная позиция: сядьте на пол с вытянутыми ногами и ровной спиной. Движения: поворачивайте корпус вправо-влево, как можно дальше вытягивая руки в разные стороны. Скручивания позвоночника должны совершаться на выдохе.
Напомним,