ТОП-3 упражнения для бодрости, которые можно выполнять в кровати

2 июня 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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ТОП-3 упражнения для бодрости, которые можно выполнять в кровати
ТОП-3 упражнения для бодрости, которые можно выполнять на кровати
pixabay.com

Утренняя зарядка может быть и легкой, и приятной, если вы начнете день с указанных упражнений.

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Как минимум три упражнения помогут вам включиться в работу утром, при этом вам даже не придется вставать с постели. 

Растяжка 

Чтобы пробуждение было легким, сделайте растяжку в постели.

Подтяните колени к ягодицам, забросьте руки за спину, делайте все, что хотите, растягивая мышцы и разогревая их.

Подъем ног и рук

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Поднимите руки и ноги одновременно вверх под углом девяносто градусов и потрясите ими. Движения должны быть резкими и хаотичными, это упражнение прекрасно разгонят лимфу.

Вакуум

Вдохните носом, выдохните через рот, повторите упражнение несколько раз.

В дыхание необходимо вовлекать мышцы живота, постепенно увеличивая время задержки воздуха. 

Теперь вы готовы к новому дню!

Напомним,

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