ТОП-3 упражнения для бодрости, которые можно выполнять в кровати
Утренняя зарядка может быть и легкой, и приятной, если вы начнете день с указанных упражнений.
Растяжка
Чтобы пробуждение было легким, сделайте растяжку в постели.
Подтяните колени к ягодицам, забросьте руки за спину, делайте все, что хотите, растягивая мышцы и разогревая их.
Подъем ног и рук
Вакуум
Вдохните носом, выдохните через рот, повторите упражнение несколько раз.
В дыхание необходимо вовлекать мышцы живота, постепенно увеличивая время задержки воздуха.
Теперь вы готовы к новому дню!
Напомним,