ТОП-3 упражнения для бодрости, которые можно выполнять в кровати

ТОП-3 упражнения для бодрости, которые можно выполнять на кровати

Утренняя зарядка может быть и легкой, и приятной, если вы начнете день с указанных упражнений.

Растяжка

Как минимум три упражнения помогут вам включиться в работу утром, при этом вам даже не придется вставать с постели.

Чтобы пробуждение было легким, сделайте растяжку в постели.

Подтяните колени к ягодицам, забросьте руки за спину, делайте все, что хотите, растягивая мышцы и разогревая их.

Подъем ног и рук

Вакуум

Поднимите руки и ноги одновременно вверх под углом девяносто градусов и потрясите ими. Движения должны быть резкими и хаотичными, это упражнение прекрасно разгонят лимфу.

Вдохните носом, выдохните через рот, повторите упражнение несколько раз.

В дыхание необходимо вовлекать мышцы живота, постепенно увеличивая время задержки воздуха.

Теперь вы готовы к новому дню!

Напомним,