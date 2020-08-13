Сама себе спортзал: ТОП-4 упражнения для стройного тела в домашних условиях

13 августа 2020 11:30 Антонина Старовойт
Сама себе спортзал: ТОП-4 упражнения для стройного тела в домашних условиях
Сама себе спортзал: ТОП-4 упражнения для стройного тела в домашних условиях
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Необязательно ходить каждый день в зал, чтобы отлично выглядеть.

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Порой достаточно просто не забывать тренироваться дома, чтобы сохранять отличную физическую форму. Вот на какие упражнения вам нужно обратить внимание. 

Перекаты

  1. Встань, поставьте стопы параллельно друг другу. 
  2. При этом руки можно положить на пояс, а можно просто опустить — как удобно.
  3. Пятки поднимайте плавно, напрягая мышцы стопы и голени.
  4. Следите, чтобы голеностопы не расходились в стороны.
  5. Выполняйте упражнение 10 — 15 повторений, пока не почувствуете тепло в ногах.

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Наклоны 

  1. Поставьте стопы на ширине бедер, параллельно друг другу.
  2. Руки протяните вдоль тела.
  3. Движение будет происходить преимущественно в тазобедренном суставе и немного в коленном. Поэтому нужно начинать с отведения таза назад. 
  4. Наклоните прямую спину чуть выше параллели с полом, немного согнув коленные суставы.
  5. Вы должны почувствовать работу мышц всей задней поверхности тела от стоп до головы.
  6. Выполняйте 3 подхода по 15 — 20 повторений.

Планка на локтях

  1. Поставьте предплечья параллельно друг другу. 
  2. При этом не нужно соединять руки.
  3. Стопы поставьте на ширине бедер, поднимите бедра и живот от пола.
  4. Потянитесь макушкой и грудью вперед, а копчиком и пятками – назад. Так у вас создастся ровная линия. 
  5. На выдохе напрягите мышцы живота. 
  6. Дышите грудью, а локтями отталкивайте пол от себя.
  7. Планка задействуете мышцы всей передней поверхности тела.
  8. Выполняйте упражнение 6 подходов по 15 секунд с отдыхом в 10 секунд. 

Напомним, 

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