Сама себе спортзал: ТОП-4 упражнения для стройного тела в домашних условиях
13 августа 2020 11:30
Сама себе спортзал: ТОП-4 упражнения для стройного тела в домашних условиях
Необязательно ходить каждый день в зал, чтобы отлично выглядеть.
дома, чтобы сохранять отличную физическую форму. Вот на какие упражнения вам нужно обратить внимание.
Перекаты
- Встань, поставьте стопы параллельно друг другу.
- При этом руки можно положить на пояс, а можно просто опустить — как удобно.
- Пятки поднимайте плавно, напрягая мышцы стопы и голени.
- Следите, чтобы голеностопы не расходились в стороны.
- Выполняйте упражнение 10 — 15 повторений, пока не почувствуете тепло в ногах.
- Поставьте стопы на ширине бедер, параллельно друг другу.
- Руки протяните вдоль тела.
- Движение будет происходить преимущественно в тазобедренном суставе и немного в коленном. Поэтому нужно начинать с отведения таза назад.
- Наклоните прямую спину чуть выше параллели с полом, немного согнув коленные суставы.
- Вы должны почувствовать работу мышц всей задней поверхности тела от стоп до головы.
- Выполняйте 3 подхода по 15 — 20 повторений.
Планка на локтях
- Поставьте предплечья параллельно друг другу.
- При этом не нужно соединять руки.
- Стопы поставьте на ширине бедер, поднимите бедра и живот от пола.
- Потянитесь макушкой и грудью вперед, а копчиком и пятками – назад. Так у вас создастся ровная линия.
- На выдохе напрягите мышцы живота.
- Дышите грудью, а локтями отталкивайте пол от себя.
- Планка задействуете мышцы всей передней поверхности тела.
- Выполняйте упражнение 6 подходов по 15 секунд с отдыхом в 10 секунд.
Напомним,