Занимаемся спортом летом: главные правила
С приходом тепла некоторые нанимают грешить тем, что разрешают себе отлынивать от спорта ввиду высоких температур.
Выбирайте правильно место для занятий
К примеру, летом лучше отдавать предпочтение не стадиону, куда выходят мамочки с колясками, а парку или лесу. Там куда проще сконцентрироваться на занятиях спортом и поймать гармонию с самим собой. Также выбирайте наиболее оптимальное время для занятий спортом. Тут нужно исходить из вашего расписания дня. Если вы рано встаете и ложитесь, займитесь спортом в первой половине дня. Если же наоборот - перенесите занятия на вечер.
Используйте солнцезащитные средства
Пейте много воды
Занятия на свежем воздухе нужно проводить с осторожностью, поскольку наш организм вместе с потом выводит и необходимые нам витамины, минералы и микроэлементы. Чтобы восполнить потерю, не забывайте выпивать несколько стаканов воды до занятий спортом, пейте понемногу во время занятий и выпивайте еще один стакан воды сразу после тренировки.
Подберите правильную одежду
Выбирайте ткани, у которых есть защита от ультрафиолета. Также выбирайте варианты синтетики с добавлением хлопка. Такое сочетание отлично подходит для отведения пота и препятствует выделению пота.
Напомним,