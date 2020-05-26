Занимаемся спортом летом: главные правила

26 мая 2020 12:30 Антонина Старовойт
Занимаемся спортом летом: главные правила
Занимаемся спортом летом: главные правила
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С приходом тепла некоторые нанимают грешить тем, что разрешают себе отлынивать от спорта ввиду высоких температур.

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Но заниматься спортом летом, на самом деле, не только можно, но и нужно. Важно придерживаться нескольких правил и тогда вы точно сможете получить удовольствие и увидеть результат

Выбирайте правильно место для занятий 

К примеру, летом лучше отдавать предпочтение не стадиону, куда выходят мамочки с колясками, а парку или лесу. Там куда проще сконцентрироваться на занятиях спортом и поймать гармонию с самим собой. Также выбирайте наиболее оптимальное время для занятий спортом. Тут нужно исходить из вашего расписания дня. Если вы рано встаете и ложитесь, займитесь спортом в первой половине дня. Если же наоборот - перенесите занятия на вечер. 

Используйте солнцезащитные средства 

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Даже если вы не замечаете солнце, оно все равно негативно воздействует на вашу кожу. Поэтому не забывайте использовать солнцезащитные средства. Но помните: их срок действия ограничен до 50 минут. Поэтому не забывайте время от времени обновлять слой защиты. 

Пейте много воды 

Занятия на свежем воздухе нужно проводить с осторожностью, поскольку наш организм вместе с потом выводит и необходимые нам витамины, минералы и микроэлементы. Чтобы восполнить потерю, не забывайте выпивать несколько стаканов воды до занятий спортом, пейте понемногу во время занятий и выпивайте еще один стакан воды сразу после тренировки. 

Подберите правильную одежду 

Выбирайте ткани, у которых есть защита от ультрафиолета. Также выбирайте варианты синтетики с добавлением хлопка. Такое сочетание отлично подходит для отведения пота и препятствует выделению пота. 

Напомним, 

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