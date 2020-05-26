Занимаемся спортом летом: главные правила

С приходом тепла некоторые нанимают грешить тем, что разрешают себе отлынивать от спорта ввиду высоких температур.

Выбирайте правильно место для занятий

Но заниматься спортом летом, на самом деле, не только можно, но и нужно. Важно придерживаться нескольких правил и тогда вы точно сможете получить удовольствие и увидеть результат

К примеру, летом лучше отдавать предпочтение не стадиону, куда выходят мамочки с колясками, а парку или лесу. Там куда проще сконцентрироваться на занятиях спортом и поймать гармонию с самим собой. Также выбирайте наиболее оптимальное время для занятий спортом. Тут нужно исходить из вашего расписания дня. Если вы рано встаете и ложитесь, займитесь спортом в первой половине дня. Если же наоборот - перенесите занятия на вечер.

Используйте солнцезащитные средства

Пейте много воды

Даже если вы не замечаете солнце, оно все равно негативно воздействует на вашу кожу. Поэтому не забывайте использовать солнцезащитные средства. Но помните: их срок действия ограничен до 50 минут. Поэтому не забывайте время от времени обновлять слой защиты.

Занятия на свежем воздухе нужно проводить с осторожностью, поскольку наш организм вместе с потом выводит и необходимые нам витамины, минералы и микроэлементы. Чтобы восполнить потерю, не забывайте выпивать несколько стаканов воды до занятий спортом, пейте понемногу во время занятий и выпивайте еще один стакан воды сразу после тренировки.

Подберите правильную одежду

Выбирайте ткани, у которых есть защита от ультрафиолета. Также выбирайте варианты синтетики с добавлением хлопка. Такое сочетание отлично подходит для отведения пота и препятствует выделению пота.

Напомним,