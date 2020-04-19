Оля Полякова призывает всех заниматься с ней спортом: Выйдем из карантина конфетками

Знаменитость продолжает проводить прямые эфиры под рубрикой «Тренировка с Поляковой».

Жизнь певицы Оли Поляковой на карантине не менее насыщена, чем в обычное время. Только теперь место концертов артистка проводит регулярные прямые эфиры со звездами, заставляя их отвечать на самые каверзные вопросы или выполнять смешные задания.

Еще одним регулярным занятием исполнительницы является спорт. Полякова призывает всех присоединятся к ее онлайн-тренировкам, которые она каждый раз проводит с новым звездным гостем.

В этот раз компанию суперблондинке составила певица Санта Димопулос. Певица приходит в форму после родов, поэтому с удовольствием приняла предложение коллеги по сцене.

Доброе утро! Продолжаем быть на спорте. Выйдем из карантина конфетками,

‒ мотивирует Оля своих подписчиков.

К слову, ранее в «шлифовке тела» Поляковой участвовали: актриса Ольга Сумская, певица Татьяна Котова и поющая няня детей Поляковой Людмила Базелюк.

Напомним,