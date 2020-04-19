Оля Полякова призывает всех заниматься с ней спортом: Выйдем из карантина конфетками
Знаменитость продолжает проводить прямые эфиры под рубрикой «Тренировка с Поляковой».
Еще одним регулярным занятием исполнительницы является спорт. Полякова призывает всех присоединятся к ее онлайн-тренировкам, которые она каждый раз проводит с новым звездным гостем.
В этот раз компанию суперблондинке составила певица Санта Димопулос. Певица приходит в форму после родов, поэтому с удовольствием приняла предложение коллеги по сцене.
Доброе утро! Продолжаем быть на спорте. Выйдем из карантина конфетками,‒ мотивирует Оля своих подписчиков.
Напомним,