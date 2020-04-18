Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию: горячие кадры в ванной
Фотосессии через видео-чаты ‒ новый тренд, который задал карантин.
Романтические кадры решили делать в ванной комнате. В сексуальном черном боди Лилиана расположилась в пустой ванной, а Влад возле нее присел на корточки. Фотографу удалось передать в этом кадре все нежные чувства, которые есть между танцором и его женой.
Виявляється фотосесії можна робити вдома із фотографом на відстані 400км від моделей,‒ подписал кадр Яма.
Життя дуже змінилось останнім часом, але знаю що все, що не робиться, то на краще. Ми будь-що витримаємо, станемо більш здоровими, не будемо палити ліси, які очищюють нам повітря, не будемо викидати сміття, а будемо поважати один одного, мислити позитивно, прислухатися до порад… А дорогоцінні кадри будуть нам завжди нагадувати цей час,‒ написала Лилиана.
Напомним,
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