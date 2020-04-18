Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию: горячие кадры в ванной

18 апреля 2020 20:00 Катерина Даниленко
Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию: горячие кадры в ванной
Хореограф Влад Яма
социальная сеть Instagram

Фотосессии через видео-чаты ‒ новый тренд, который задал карантин.

Читайте такжеМы хотим деток : Даша Квиткова и Никита Добрынин о мечте, свадьбе, Холостяке и фаворитке 10 сезона
Создавать прекрасное в условиях карантина ‒ задача не и з легких, однако хореографу Владу Яме и его супруге Лилиане это удалось. Влюбленные решили порадовать поклонников интересным контентом и устроили себе фотосессию на удаленке.

Романтические кадры решили делать в ванной комнате. В сексуальном черном боди Лилиана расположилась в пустой ванной, а Влад возле нее присел на корточки. Фотографу удалось передать в этом кадре все нежные чувства, которые есть между танцором и его женой.

Виявляється фотосесії можна робити вдома із фотографом на відстані 400км від моделей,
 ‒ подписал кадр Яма.

Хореограф Влад Яма с женой / социальная сеть Instagram

Читайте такжеДаша Астафьева предсказала поломку самолета: Отказал двигатель
Несколько иным снимком поделилась супруга танцора. Она опубликовала кадр, где вместе с мужем расположилась на полу возле ванны. Удачный ракурс сверху демонстрирует сексуальное тело девушки.

Життя дуже змінилось останнім часом, але знаю що все, що не робиться, то на краще. Ми будь-що витримаємо, станемо більш здоровими, не будемо палити ліси, які очищюють нам повітря, не будемо викидати сміття, а будемо поважати один одного, мислити позитивно, прислухатися до порад… А дорогоцінні кадри будуть нам завжди нагадувати цей час,
‒ написала Лилиана.

Напомним,

Хореограф Влад Яма с женой / социальная сеть Instagram

Облако тегов

личная жизнь звезд Влад Яма социальные сети фото новости Лилиана Яма

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница попала в реанимацию после попытки самоубийства
Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
Новости

Холостяк-10: подробности 7 выпуска – самое эмоциональное прощание сезона, обиды и… осуждение других
Тина Кароль с сыном показали, как готовятся к Пасхе
Новости

Тина Кароль с сыном показали, как готовятся к Пасхе
Горячие кадры в ванной: Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию
Новости

Горячие кадры в ванной: Влад Яма с женой устроили романтическую онлайн-фотосессию

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK