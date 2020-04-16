Даша Астафьева предсказала поломку самолета: Отказал двигатель

16 апреля 2020 23:35 Юлия Крутиева
Даша Астафьева предсказала поломку самолета: Отказал двигатель
Певица Даша Астафьева
instagram.com/da_astafieva

Заклинания, вещие сны, шестое чувство – все это не о «Битве Экстрасенсов», а о проекте Нового канала «СуперИнтуиция». Что помогает звездным игрокам отгадать незнакомцев?

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На этот раз на съемочной площадке шоу в равном бою сошлись Даша Астафьева и Амадор Лопес. За кулисами Даша призналась, что при выборе ответа прислушивалась даже не к своей интуиции, а к тому, что подсказывает сердце. 

Я доверяю своим женским ощущениям, – говорит Даша. – Думаю, каждая женщина после тридцати лет руководствуется опытом и граблями, на которые наступала... Ну, и сердцем, конечно. По крайней мере, на игровой площадке мне казалось, что я слушаю именно его.

Даша Астафьева на съемках / пресс-служба Нового канала
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Своей интуиции, к слову, Астафьева не особо доверяет. И считает, что у мужчин она развита сильнее. Женщинам же прислушиваться к себе мешает эмоциональность. Но, тем не менее, шестое чувство не раз помогало Даше в трудную минуту. 

Однажды я опаздывала на самолет, – говорит Астафьева. – И что-то мне подсказывало, что не надо в него садиться. В итоге меня доставили на машине прямо к трапу, но мы так и не взлетели – у самолета отказали двигатели. Вообще я довольно часто вижу сны, которые потом так или иначе сбываются в жизни. Или, бывает, вспоминаю человека, которого давно не видела, а буквально через пару дней мы случайно встречаемся. Или часто говорю фразу, которую хотел сказать собеседник, тем самым опережая его.

Помогли ли экстрасенсорные способности Астафьевой выиграть в «СуперИнтуиции» у Амадора? Смотрите на нашем сайте онлайн выпуск.

Напомним, 

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