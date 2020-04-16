Від пацанки до панянки-4: Катерина Виноградова прокомментировала свое демоническое прозвище

16 апреля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: Катерина Виноградова прокомментировала свое демоническое прозвище
Ведущие «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

Второй заместитель директора Школы леди призналась, держит ли обиду на учениц.

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Когда во время съемок «Від пацанки до панянки-4» на горизонте появлялась Катерина Виноградова, участницы реалити Нового канала испытывали тихий ужас. Они понимали – сейчас их ждет жесть. Если не с моста заставят прыгать, так тараканов есть и обниматься со змеями. 

Так сложилось, что все испытания на выносливость с девочками проводила я, – вспоминает педагог. – А это, как говорится, «отдельный жанр» – здесь мягкостью особо ничего не добьешься. И, видимо, моя строгая внешность и хорошо поставленный низкий голос сделали свое дело.

Катерина Виноградова / пресс-служба Нового канала
 
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Между собой «пацанки» начали называть Катерину Виноградову «демоном». 

Я привыкла к тому, что женщин моего типажа считают «холодными». Это распространенное заблуждение из категории «внешность часто обманчива», – рассуждает Катерина Юрьевна. – Согласитесь, порой девушки с кукольными личиками в реальности оказываются далеко не ангелами. Что касается прозвищ, конечно, я на девочек не обижалась. Все, кто знаком со мной давно и близко, знают, что чувство юмора и самоирония у меня иногда даже зашкаливают. Это же нормально, когда у препода есть прозвище. Вспомните, после школы вы в итоге с большей благодарностью вспоминаете тех учителей, которые с вас строже спрашивали, потому что именно это и приносит пользу, а не фальшивое «сюсюканье».

Такие сложные испытания проводились не только в воспитательных целях, но и имели глубокий подтекст. Например, прыжки с моста символизировали страх перед новой жизнью, а переправа через реку с гирями на ногах – обиды, которые тянут на дно. 

Катерина Виноградова / пресс-служба Нового канала
Какие еще сложные испытания предстоит провести Катерине Виноградовой – увидите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале в реалити «Від пацанки до панянки».  

Напомним, 

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