Голос країни-10: суперфинал проекта состоится в особенном формате
Суперфинал десятого юбилейного сезона «Голосу країни», во время которого будет названо имя победителя, состоится 26 апреля на телеканале «1+1» в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина.
На телеканале «1+1» приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.
Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут осуществив телефонный звонок, отправив смс-сообщение.
Смотрите суперфинал «Голосу країни» 26 апреля, голосуйте за любимых исполнителей и поддерживайте украинских медиков, не выходя из дома.
Напомним,