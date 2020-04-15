Голос країни-10: суперфинал проекта состоится в особенном формате

15 апреля 2020 22:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: суперфинал проекта состоится в особенном формате
Голос країни-10: суперфинал 26 апреля
пресс-служба канала 1+1

Суперфинал десятого юбилейного сезона «Голосу країни», во время которого будет названо имя победителя, состоится 26 апреля на телеканале «1+1» в особом формате, учитывая важность соблюдения всех условий карантина.

Читайте такжеАлле Пугачевой – 71! Как дети довели до слез певицу своим трогательным поздравлением
В финале «Голосу країни» соединятся современные технологии, чрезвычайно актуален во всем мире диджитал-формат и сила голоса участников.

На телеканале «1+1» приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут осуществив телефонный звонок, отправив смс-сообщение. 

Голос країни-10: суперфинал 26 апреля / пресс-служба

Читайте такжеПять офисов дома: идеальные рабочие места от Романа Мищерякова
Напомним, юбилейный сезон вокального шоу «Голос країни» отличился не только сильными голосами и уникальными тембрами участников, но и рядом нововведений на проекте. Так, на этапе «нокаутов» организаторы сообщили, что тренеры получают право на «кражу», и каждая команда звездных тренеров пополнилась на одного участника; тренеры ПТП с NK впервые за всю историю шоу создали дуэт на проекте среди участников своей команды, а в связи с введением и продлением карантина через COVID-19 на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу - зрители имели возможность посмотреть четыре эпизода этапа «нокаутов» вместо двух.

Смотрите суперфинал «Голосу країни» 26 апреля, голосуйте за любимых исполнителей и поддерживайте украинских медиков, не выходя из дома.

Напомним,

Облако тегов

1+1 телешоу эпидемия карантин Голос країни-10 коронавирус Коронавирус в Украине пандемия

Материалы по теме

Холостяк-10: выбывшая участница рассказала интересные факты о закулисье проекта
Новости

Холостяк-10: выбывшая участница рассказала интересные факты о закулисье проекта
Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)
Телешоу

Мир наизнанку-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 15.04.2020)
Холостяк-10: переезд Макса к участницам, общий быт и выгон девушки еще до Церемонии роз
Анонсы на ТВ

Холостяк-10: переезд Макса к участницам, общий быт и выгон девушки еще до Церемонии роз
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть

Больше не в моде: 4 варианта маникюра, о котором стоит забыть
Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 6 выпуске от 10.04.2020
ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

ТОП-5 жиросжигающих продуктов, которые стоит добавить в свой рацион

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK